Hans Kraay junior windt zich in Goedemorgen Eredivisie op over de arbitrage in de Keuken Kampioen Divisie. Vooral de assistent-scheidsrechter bij SC Cambuur - Helmond Sport, die Joey Kooij niet attendeerde op een beslissende fout in de blessuretijd, moet het ontgelden bij de analist, die spreekt van een 'ongelooflijke slapjanus'.

Cambuur en Helmond Sport leken vrijdagavond op weg naar een doelpuntloos gelijkspel toen de Leeuwardenaren in de vijfde minuut van de blessuretijd nog één keer aanzetten. Ismaël Baouf drong vanaf de rechterflank het Helmondse strafschopgebied binnen en ging over het been van een tegenstander, maar Kooij beloonde die overtreding niet met een strafschop. De arbiter gaf na afloop, toen hij de beelden had teruggezien, tegenover Cambuur-coach Henk de Jong ruiterlijk toe dat hij ernaast zat en dat het een 'honderd procent penalty' was, zo onthulde de trainer bij ESPN.

Kraay haalt in Goedemorgen Eredivisie meerdere opvallende scheidsrechtersmomenten uit de Keuken Kampioen Divisie naar voren, waaronder de onterechte penalty die FC Emmen kreeg tegen Jong AZ. De gemiste strafschop bij Cambuur - Helmond Sport spant echter de kroon, wat de oud-voetballer betreft. "Het is 0-0! Die wordt hélemaal neergeschoffeld, die Baouf. Dit is echt niet normaal", zegt Kraay. Algemeen Dagblad-journalist Sjoerd Mossou zegt dat hij bij dit fragment het optreden van de grensrechter nog wel 'het ergste' vindt en dat blijkt ook precies waar Kraay naartoe wil met zijn betoog.

"Geweldige voorzet", reageert Kraay op Mossou. "Kooij staat er slechter voor dan de grensrechter, die op de achterlijn staat. Die noemen ze tegenwoordig een assistent-scheidsrechter. Maar als jij dat wil zijn, dan moet je de scheidsrechter - als hij er helemaal naast zit - assisteren. Deze grensrechter, ik weet zijn naam niet, anders zou ik hem ontzettend graag willen benoemen, mag nooit meer de benaming 'assistent' hebben. Hij moet gewoon die vlag omhoogsteken. Dit is een honderd procent penalty, we hebben geen VAR, maar die heb je ook niet nodig. Dan help je Kooij, die er helemaal naast zit."

Excelsior-trainer Ruben den Uil, eveneens te gast in de talkshow, komt met een terughoudende reactie op het betoog van Kraay. "Ik vind wel dat we moeten waken voor polarisatie in de voetbalsport", waarschuwt de trainer. "We zien ogenschijnlijk heel eenvoudige momenten, maar er is geen VAR in de Keuken Kampioen Divisie. Dus het is lastiger om te beoordelen. En er lopen doorgaans veel jongere scheidsrechters, die minder ervaren zijn en ervaring op moeten doen om zich te ontwikkelen. Ik bedoel niet te zeggen dat mensen fouten mogen maken, maar mensen máken fouten." Kraay reageert: "Als iemand veel fouten in zijn leven heeft gemaakt, ben ik het wel. Dus dat schijnt te mogen. Maar je bent toch een ongelooflijke slapjanus, of je nou achttien bent of 48, dat je als grensrechter niet zegt: Joey, ik ga je helpen, je zit er helemaal naast?".