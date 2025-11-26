ADO Den Haag neemt naar aanleiding van het wangedrag van een deel van de eigen supporters tijdens het uitduel bij SC Cambuur (2-0) van afgelopen vrijdag een rigoureus besluit. De club neemt voorlopig helemaal geen fans meer mee naar uitwedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie, zo valt te lezen in een uitgebreid statement op de clubsite.

In de slotfase van het duel in Leeuwarden werd door een deel van de meegereisde ADO-aanhang vuurwerk op het veld gegooid. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük zag zich dan ook genoodzaakt om het duel stil te leggen, waarna thuis- en uitsupporters met elkaar op de vuist gingen. Daarbij belandde ook nog eens vuurwerk in een familievak met Cambuur-supporters, tot woede van ADO-captain Jari Vlak. "Dingen gooien naar een kindervak, dat kan écht niet. Ik heb dit nog niet eerder meegemaakt. Het is zo’n klein groepje, het merendeel gedraagt zich gewoon, maar dit overschaduwt alles. Even serieus: bommen gooien? Die mensen kunnen geen kant op", sprak Vlak klare taal voor de camera's van ESPN.

Artikel gaat verder onder video

ADO distantieert zich in haar verklaring 'nadrukkelijk' van wat er in Leeuwarden gebeurde. "Het handelen van deze individuen heeft wederom schade toegebracht aan de club, de mensen achter onze club, onze spelers, onze supporters en aan de reputatie van het voetbal in brede zin. De gebeurtenissen in Leeuwarden hebben binnen alle geledingen van de club tot grote verontwaardiging geleid. De club ondervindt bovendien directe financiële consequenties in de vorm van toegebrachte schades, boetes en gemiste inkomsten. Dergelijk gedrag is volledig onaanvaardbaar en staat volledig haaks op de waarden waar ADO Den Haag voor staat", schrijft de koploper van de Keuken Kampioen Divisie.

De club heeft dan ook besloten om voorlopig zonder eigen supporters af te reizen naar uitduels. "Deze maatregel is noodzakelijk om de gebeurtenissen zorgvuldig te kunnen onderzoeken en om te voorkomen dat de daders in de komende periode alsnog de mogelijkheid krijgen om mee te reizen naar uitwedstrijden van ADO Den Haag. De club wordt hierin volledig gesteund door de gemeente Den Haag, de politie en de KNVB", schrijft de club.

'Wij realiseren ons dat dit de goedwillende supporters onterecht raakt'

Hoelang de maatregel van kracht blijft is niet duidelijk. ADO schrijft in gesprek te gaan met de supportersvereniging om gezamenlijk tot 'een passende regeling' voor het bezoek aan uitwedstrijden te komen, 'waarbij de veiligheid, verantwoordelijkheid en positieve support centraal staan'. De club schrijft voorts 'het volste vertrouwen' te houden in 'haar echte supporters'. "Wij realiseren ons dat juist deze goedwillende supporters ook de gevolgen ondervinden van het wangedrag van deze individuen en dat dit hen onterecht raakt."