Den Bosch - ADO Den Haag na bijna anderhalf uur hervat, uitvak volledig ontruimd

Het bekerduel tussen FC Den Bosch en ADO Den Haag is na bijna anderhalf uur weer hervat. Op last van de burgemeester van Den Bosch is het vak met ADO-supporters leeggehaald.

FC Den Bosch en ADO Den Haag staan dinsdagavond tegenover elkaar in de KNVB Beker. Na 23 minuten stonden de bezoekers al op een 0-2 voorsprong na doelpunten van Luka Reischl en Daryl van Mieghem. Tien minuten later bracht Thijs van Leeuwen de spanning terug, waarna hij kort na rust gelijk maakte. In de 55ste minuut zette Van Mieghem ADO vanaf de stip weer op voorsprong, waarna het onrustig werd.

Al de hele wedstrijd waren de supporters van beide ploegen beledigingen naar elkaar aan het roepen en na de 2-3 van ADO ging het volledig mis. Supporters van Den Bosch betraden het veld en probeerden het uitvak in te gaan. Het hek dat de ADO-fans scheidde van het veld werd omver getrokken, waarna supporters met vuurwerk naar elkaar gooiden. Scheidsrechter Marc Nagtegaal had de spelers op dat punt al naar binnen geroepen.

“Helaas zijn ze door de omheining gebroken”, zo geeft commentator Koert Westerman van ESPN aan. “Knokken met elkaar en de stewards kunnen er niks meer aan doen, die zijn met te weinig. Het is één grote bende.” In een poging de rust terug te laten keren, is de ME met politiehonden het veld op gekomen. De supporters gingen er vervolgens snel vandoor en inmiddels is het weer rustig op en rondom het veld. De spelers zijn echter nog altijd binnen.

Eerder op de avond was het ook al onrustig bij het bekerduel tussen VV Gemert en Fortuna Sittard.

Burgemeester Den Bosch wil verder zonder uitfans

Update 28 oktober 20.37 uur - De burgemeester van Den Bosch heeft besloten dat het duel alleen verder mag gaan als het uitvak leeg is, zo meldt Westerman. De aanwezige stewards doen hun best om het vak met ADO-fans leeg te krijgen, maar die hebben daar niet al te veel zin in. De meeste supporters wachten tot ze worden weggestuurd door de stewards.

Wedstrijd na staking van bijna anderhalf uur hervat

Update 28 oktober 21.27 uur - Het duel tussen FC Den Bosch en ADO Den Haag is na een staking van bijna anderhalf uur weer hervat. Het uitvak is op last van de burgemeester volledig leeggehaald. Omdat een deel van de ADO-fans eigenlijk niet wilde vertrekken, duurde dit erg lang.