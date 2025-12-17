Truus van Gaal leerde Louis van Gaal kennen toen ze als hoofd evenementen van Nationale Nederlanden zocht naar een spreker voor het WK van 1994 in de Verenigde Staten. In eerste instantie zou Dick Advocaat deze rol op zich nemen, maar hij ging als bondscoach van Oranje naar het toernooi. De suggestie om Van Gaal te vragen, wilde Truus wegens haar voorkeur voor Feyenoord eigenlijk niet aannemen.

Louis en Truus van Gaal vieren binnenkort dat ze dertig jaar samen zijn. Hun eerste ontmoeting vond enkele jaren daarvoor plaats, toen Truus namens Nationale Nederlanden op zoek was naar een spreker voor tijdens het WK in 1994. Het oorspronkelijke plan was dat Advocaat deze rol op zich zou nemen, omdat Johan Cruijff het bondscoachschap zou overnemen na de kwalificatie. Toen de legendarische nummer 14 zich terugtrok, bleef Advocaat aan als bondscoach en verloor Truus haar spreker.

“Advocaat was de eerste die zei: Je moet eens aan Louis van Gaal denken”, blikt Truus hier aan tafel bij Eva op terug. “Ik dacht: Ja, dag, ik ben Feyenoorder. Ik ben Rotterdammer.” Van Gaal was op dat moment hoofdtrainer van Ajax. “Ik zei dat dat niet ging gebeuren.” Truus geeft aan dat ze nog wel een aantal andere namen op haar lijstje had.

“Maar dat lijstje was de directie het niet mee eens”, gaat ze verder. “Toen zei de raad van bestuur dat ik Louis van Gaal moest proberen te krijgen.” Ook toen voerde ze het argument aan dat ze dat niet wilde doen omdat ze Feyenoorder is. “Toen zei mijn hoogste baas: Truus, je moet niet vergeten dat jij uitvoert en wij bepalen wat je moet doen. Toen dacht ik: Zo is het natuurlijk wel, en heb ik Louis gebeld.