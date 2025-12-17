De FIFA heeft geluisterd naar de kritiek op de prijzen van tickets voor WK-wedstrijden. De voetbalbond zal goedkopere kaarten beschikbaar maken, zo meldde de bond dinsdag. Deze kaarten zullen echter alleen door loyale fans worden aangeschaft.

De FIFA maakte vorige week bekend hoe duur de WK-tickets zijn die supporters bij hun nationale bond kunnen aanschaffen. Zo communiceerde de KNVB dat de goedkoopste tickets voor de groepsduels van het Nederlands elftal 188 euro voor de eerste twee wedstrijden en 153 euro voor de derde wedstrijd kosten. Het goedkoopste kaartje voor de finale kost liefst 3565 euro.

Vanuit vele landen klonk er flinke kritiek op deze prijzen van de FIFA en de supportersorganisatie Football Supporters Europe noemde het ‘buitensporig’. Inmiddels is de wereldvoetbalbond de trouwe fans een klein beetje tegemoetgekomen. De FIFA heeft namelijk nieuwe kaartjes geïntroduceerd, die een vaste prijs van 60 dollar (51 euro) hebben. Deze kaarten gelden voor alle 104 wedstrijden, inclusief de finale.

Deze goedkopere kaarten zijn echter niet zomaar voor iedereen te koop. Tien procent van de kaarten die aan de verschillende nationale voetbalbonden beschikbaar zijn gesteld mogen voor deze prijs worden verkocht en alleen geregistreerde fans van gekwalificeerde teams maken hier aanspraak op. De bonden bepalen zelf welke fans hiervoor in aanmerking komen.

Football Supporters Europe spreekt van ‘verzoeningstactiek’

Football Supporters Europe is niet tevreden met deze ingreep van de FIFA. “Hoewel we blij zijn dat de FIFA lijkt te erkennen dat de oorspronkelijke plannen schade zouden veroorzaken, gaan de plannen niet ver genoeg”, meldt de organisatie. “In het beste geval zouden een paar honderd fans per wedstrijd en team hiervan profiteren, terwijl de overgrote meerderheid nog steeds woekerprijzen zou moeten betalen, veel hoger dan bij enig eerder toernooi. Op dit moment beschouwen we de aankondiging als niets meer dan een verzoeningstactiek na de negatieve reacties wereldwijd.”