Telstar heeft dinsdagavond in de KNVB Beker met 1-4 gewonnen bij HSV Hoek. Het opmerkelijkste moment uit de wedstrijd was de gele kaart voor Hoek-verdediger Wout den Engelsman, die na een aanslag op de benen van Nigel Ogidi Nwankwo heel goed wegkwam.

Telstar ging dinsdagavond op bezoek bij HSV Hoek in de tweede ronde van de KNVB Beker. De Eredivisieclub wist met 1-4 te winnen. In de negentigste minuut liet Den Engelsman zich helemaal gaan. De verdediger van de amateurploeg werd in een duel afgetroefd door Ogidi Nwankwo, waarna hij de beheersing verloor.

Terwijl de invaller van Telstar de bal over de achterlijn wil laten lopen, komt Den Engelsman aansprinten en zet hij een tackle met twee benen in, waarmee hij Ogidi Nwankwo hard raakt. De spelers van de Eredivisieclub reageren vanzelfsprekend woedend en scheidsrechter Martin van den Kerkhof besluit in te grijpen. De arbiter trok, tot verbazing van velen, slechts een gele kaart.

Doordat er in de tweede ronde van de KNVB Beker nog geen VAR aanwezig is, kwam Den Engelsman daardoor weg met deze aanslag. Ook kan hij niet meer worden geschorst, omdat de overtreding al is bestraft met geel.