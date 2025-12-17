is door de Schotse rechtbank in Hamilton veroordeeld wegens mishandeling van zijn ex-vriendin, meldt het Dagblad van het Noorden. De spits van FC Eindhoven heeft een boete van 3500 pond en een contactverbod van vijf jaar gekregen. Overtreedt Van Veen dit verbod, moet hij alsnog de gevangenis in.

Van Veen moest in oktober 2024 verschijnen voor de rechter in Schotland. De spits, die op dat moment door FC Groningen werd verhuurd aan St. Mirren, werd in augustus van dat jaar gearresteerd op verdenking van mishandeling van zijn (ex-)vriendin. De voetballer zou haar tijdens haar zwangerschap van haar bed hebben geduwd en meermaals hebben opgesloten in huis. Dit ontkende de speler zelf met klem, maar later pleitte hij alsnog schuldig. In november werd er een arrestatiebevel uitgegeven, omdat de Nederlander niet kwam opdagen voor een zitting.

Inmiddels is Van Veen door de Schotse rechtbank veroordeeld voor de mishandeling van zijn toenmalige vriendin. Via een videoverbinding gaf de vrouw aan dat er tijdens de relatie al enkele ‘rode vlaggen’ zichtbaar waren, maar ze bleef toch bij de spits. Zo gaf Van Veen haar de schuld als hij een slechte wedstrijd had gespeeld, gaf ze aan dat hij veel in haar gezicht schreeuwde en noemde hij haar een ‘slet’ toen ze een jurk droeg die hij te strak vond.

Na deze beschuldigingen ontplofte Van Veen in de rechtszaal en noemde hij haar een ‘f*cking leugenaar’. Dit kwam hem op een berisping van de rechter te staan. Volgens de advocaat van de spits is de zaak groter gemaakt dan het is. “Ik suggereer niet dat hij niet gestraft moet worden en wil ook aangeven dat hij heeft toegegeven zich slecht te hebben gedragen”, aldus de raadsman.

Van Veen kreeg van de rechter een boete van 3500 pond, omgerekend zo’n 4000 euro. Ook werd hem een contactverbod voor vijf jaar opgelegd. Daarmee hoeft hij nu niet de gevangenis in. Ook het feit dat hij ‘enige spijt’ heeft betuigd, lijkt hem hierbij te hebben geholpen. Overtreedt Van Veen het contactverbod, moet hij alsnog de cel in.