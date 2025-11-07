Live voetbal 1

Kevin van Veen afwezig in rechtbank na mishandeling vriendin, arrestatiebevel van kracht

Kevin van Veen in het shirt van FC Eindhoven
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
7 november 2025, 16:33   Bijgewerkt: 17:53

Kevin van Veen, de spits van FC Eindhoven, is in de problemen geraakt nu hij niet is komen opdraven voor zijn rechtszaak in Schotland. Dit heeft geleid tot een arrestatiebevel, zo meldt The Scottish Sun. Het betreft een zaak waarin de spits wordt aangeklaagd voor meerdere geweldsincidenten met zijn vriendin.

Van Veen moest in oktober 2024 verschijnen voor de rechter in Schotland. De spits, die op dat moment door FC Groningen werd verhuurd aan St. Mirren, werd in augustus van dat jaar gearresteerd op verdenking van mishandeling van zijn (ex-)vriendin. De voetballer zou haar tijdens haar zwangerschap van haar bed hebben geduwd en meermaals hebben opgesloten in huis. Dit ontkende de speler zelf met klem, maar later pleitte hij alsnog schuldig. 

Artikel gaat verder onder video

Nadat de mishandeling door Van Veen aan het licht kwam, besloot St. Mirren de samenwerking te beëindigen. Daardoor keerde hij terug bij FC Groningen dat afgelopen zomer transfervrij afscheid nam van de aanvaller. Van Veen tekende een contract bij FC Eindhoven, waarvoor hij dit seizoen tot dusver vijf keer in actie kwam. Hij was nog niet betrokken bij doelpunten. 

Arrestatiebevel na missen zitting

Recent moest Van Veen zich opnieuw melden in de Schotse rechtbank, waar hij zijn straf te horen zou krijgen. De Nederlander besloot echter niet op te komen dagen, tot ongenoegen van Sheriff Shirley McKenna, die het 'disrespectvol' noemt. De advocaat van Van Veen kon geen verdere toelichting geven over de absentie van de voetballer. McKenna besloot daarop een arrestatiebevel uit te geven. "Dit is niet de eerste keer dat hij zonder uitleg niet op kwam dagen in de rechtbank. Hij is gewoon disrespectvol en moet begrijpen dat zittingsdagen er met een reden zijn. Daarom moet ik een arrestatiebevel uitgeven."

➡️ Meer nieuws over Kevin van Veen

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Etienne Vaessen, keeper van FC Groningen

Nieuw hoofdstuk Vaessen-soap: aanklager in beroep tegen vrijspraak Groningen-keeper

  • Gisteren, 13:29
  • Gisteren, 13:29
FC Groningen-keeper Etienne Vaessen krijgt rood tijdens het bekerduel bij Sparta Rotterdam

Irritatie bij Groningen na geseponeerde schorsing Vaessen: 'Regel is heel simpel'

  • di 4 november, 19:51
  • 4 nov. 19:51
Bas Sibum Heracles Almelo

Bas Sibum duikt als toeschouwer op bij FC Emmen na ontslag bij Heracles Almelo

  • zo 2 november, 21:17
  • 2 nov. 21:17
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Kevin van Veen

Kevin van Veen
FC Eindhoven
Team: Eindhoven
Leeftijd: 34 jaar (1 jun. 1991)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Eindhoven
4
0
2024/2025
Groningen
0
0
2024/2025
St. Mirren
5
0
2023/2024
Groningen
14
5

Meer info

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
16
Jong AZ
14
-5
14
17
TOP Oss
14
-9
14
18
Eindhoven
14
-16
14
19
Jong Ajax
14
-10
8
20
Vitesse
12
4
6

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel