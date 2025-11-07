, de spits van FC Eindhoven, is in de problemen geraakt nu hij niet is komen opdraven voor zijn rechtszaak in Schotland. Dit heeft geleid tot een arrestatiebevel, zo meldt The Scottish Sun. Het betreft een zaak waarin de spits wordt aangeklaagd voor meerdere geweldsincidenten met zijn vriendin.

Van Veen moest in oktober 2024 verschijnen voor de rechter in Schotland. De spits, die op dat moment door FC Groningen werd verhuurd aan St. Mirren, werd in augustus van dat jaar gearresteerd op verdenking van mishandeling van zijn (ex-)vriendin. De voetballer zou haar tijdens haar zwangerschap van haar bed hebben geduwd en meermaals hebben opgesloten in huis. Dit ontkende de speler zelf met klem, maar later pleitte hij alsnog schuldig.

Nadat de mishandeling door Van Veen aan het licht kwam, besloot St. Mirren de samenwerking te beëindigen. Daardoor keerde hij terug bij FC Groningen dat afgelopen zomer transfervrij afscheid nam van de aanvaller. Van Veen tekende een contract bij FC Eindhoven, waarvoor hij dit seizoen tot dusver vijf keer in actie kwam. Hij was nog niet betrokken bij doelpunten.

Arrestatiebevel na missen zitting

Recent moest Van Veen zich opnieuw melden in de Schotse rechtbank, waar hij zijn straf te horen zou krijgen. De Nederlander besloot echter niet op te komen dagen, tot ongenoegen van Sheriff Shirley McKenna, die het 'disrespectvol' noemt. De advocaat van Van Veen kon geen verdere toelichting geven over de absentie van de voetballer. McKenna besloot daarop een arrestatiebevel uit te geven. "Dit is niet de eerste keer dat hij zonder uitleg niet op kwam dagen in de rechtbank. Hij is gewoon disrespectvol en moet begrijpen dat zittingsdagen er met een reden zijn. Daarom moet ik een arrestatiebevel uitgeven."