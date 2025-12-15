Leonne Stentler is goed te spreken over de inbreng van Fred Grim bij Ajax. De interim-trainer begon met drie nederlagen op rij, maar wist zijn laatste vier officiële wedstrijden te winnen. Volgens Stentler zou het logisch zijn als Grim het seizoen afmaakt bij Ajax.

De analist van de NOS wil nog niet concluderen dat Ajax ‘terug’ is na de 2-0 overwinning op Feyenoord. “Dat vind ik wat snel, maar het helpt natuurlijk enorm als je spelers met meer vertrouwen en positiviteit ziet spelen. En er is een plan.” Stentler komt vervolgens met een nieuwe bijnaam op de proppen. “Ik zou Fred Grim eigenlijk bijna Francesco Grim willen noemen, want je ziet het plan dat Farioli vorig jaar al had, vooral verdedigend. Die 5-4-1 zie je hier weer terug”, zegt de oud-voetbalster bij Studio Sport Eredivisie.

Artikel gaat verder onder video

Ook op een ander vlak neemt Grim een voorbeeld aan Farioli. “Jonkies worden ingepast. Bouwman weet vandaag Ueda voor een groot deel af te stoppen. Die is pas 18 jaar. Steur is 17 jaar. Dat is toch echt de invloed van Grim. Steur speelde vandaag echt met ontzettend veel lef, net als in de Europese wedstrijd. Hij had de hoogste passzuiverheid van alle Ajacieden. Hij speelde vooral ballen vooruit, dat deed hij ontzettend goed. Dan zie je dat er weer geloof ontstaat in zo’n elftal.” Van de 34 passes van Steur kwamen er 32 aan: een zuiverheid van 94 procent. Ko Itakura heeft hetzelfde percentage, met 58 van de 62 passes die op de bestemming aankwamen.

Stentler zou het begrijpen als Grim voorlopig blijft zitten. “Deze club is gebaat bij rust en duidelijkheid. Zolang er geen technisch directeur is, zou ik hem zeker laten zitten. En zelfs als er straks wel een directeur is die niet direct iemand kan vinden die bij hem past en met wie hij een goede twee-eenheid vormt, dan zou ik Fred Grim zeker laten zitten.”

De trainer van de tegenstander, Robin van Persie, krijgt minder complimenten. Stentler noemt hem ‘een beetje een slechte verliezer’ na zijn uitspraken over Ajax. “Natuurlijk spreekt hier frustratie. Het plan van Ajax heeft gewerkt. Feyenoord was ontzettend slordig en slap op een aantal momenten. Ajax begon met veel lange ballen. Dat deden ze best wel slim. Dan zorg je dat die laatste linie van Feyenoord wat achteruitgaat, want je weet dat Feyenoord graag hoog druk zet. Daarna zie je dat er niet doorgestapt wordt door Feyenoord en ze een mannetje tekort komen op het middenveld.”