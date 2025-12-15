De doorbraak van bij Ajax is mede te danken aan zijn vader Johan. Zelf is Steur senior ook profvoetballer geweest, bij FC Volendam, Feyenoord en Sparta Rotterdam. Volgens Kees Kwakman is Johan erg veeleisend richting zijn zoon, die zondag tegen Feyenoord zijn basisdebuut in de Eredivisie maakte.

Johan Steur (63) was niet alleen voetballer, ook bekleedde hij na zijn loopbaan de nodige functies in de voetballerij. Hij is al decennia lang betrokken bij Volendam, waar hij sinds 2024 werkzaam is als scout. Zoon Sean speelde in de jeugdopleiding van RKAV Volendam, voordat hij in 2016 terechtkwam bij Ajax. Kwakman, zelf ook Volendammer, heeft de ontwikkeling van dichtbij gezien. “Dit is een rasechte voetballer. Deze jongen heeft vanaf zijn vijfde leeftijd, zeven dagen in de week, met zijn vader getraind. Na de trainingen ook nog.”

Artikel gaat verder onder video

“Ik zie hem (Steur) nu ook nog af en toe in Edam, bij de voetbalvereniging EVC, op zijn vrije dag met zijn vader trainen”, vertelt KWakman bij ESPN. “Dat heb ik dit seizoen nog een aantal keer gezien. Zijn vader heeft een groot aandeel in zijn succes, en in zijn basistechniek. Sean is volledig links en rechts ook.” Volgens Kwakman is de doorbraak van Steur ‘zeker’ ook de verdienste van vader Johan.

De analist ziet veel potentie in Steur. “Het is een nuchtere jongen, kan goed over het spelletje praten en is heel volwassen. Er moet nog veel beter. Maar dit is een stap in een héél lange loopbaan, want als je zeventien bent en je staat in het eerste van Ajax, dan is dat echt heel erg knap.”

Zelf erkent de zeventienjarige middenvelder dat zijn vader ‘heel kritisch’ is. “Dat is alleen maar goed. Mijn moeder is meer van het plezier. Mijn vader heeft het vermogen om te zeggen: ‘In de 63ste minuut deed je dit verkeerd.’ Hij heeft soms een fotografisch geheugen en dan heeft hij de beelden niet eens nodig.”

De jongeling, die een goede indruk maakte tegen Feyenoord, is blij met zijn Eredivisie-basisdebuut. “Mijn eerste Klassieker, iets om nooit te vergeten. Ik was wel iets zenuwachtiger dan voor de wedstrijden op maandag en vrijdag. Maar ik voelde vertrouwen vanuit de trainer en vanuit mezelf. Buiten het veld ben ik een rustige jongen, nuchter, maar binnen de lijnen kan ik brutaal zijn.”