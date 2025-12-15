Willem van Hanegem heeft na de met de 0-2 verloren Klassieker van Feyenoord tegen Ajax geen goed woord over voor trainer Robin van Persie. Het icoon van de Rotterdammers hekelt vooral de reactie van de oefenmeester, die stelde dat hij een prima Feyenoord had gezien. Daarnaast is hij kritisch op enkele spelers van Feyenoord.
"Robin van Persie zei dat hij kritiek niet persoonlijk nam en dat zorgde voor minder irritatie bij hem. Het is ook nooit persoonlijk, dus dat ziet hij goed. Het was wel meteen zijn beste uitspraak na afloop van de wedstrijd tegen Ajax, want verder hoorde ik vooral dingen waarbij ik dacht dat Robin soms denkt dat wij allemaal achterlijk zijn", begint Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad.
Van Persie stelde na de nederlaag bij FCSB een reactie wilde zien van Feyenoord en die had de oefenmeester, ondanks de nederlaag ook gezien. Daarnaast waren de werkwijze goed en de speelwijze prima, zo stelde de coach. "Die 4-3 was al ongelooflijk, laten we daar maar over ophouden. Maar ik zag tegen Ajax toch geen Feyenoord dat alles en iedereen overhoop speelde en die hemeltergende 4-3 goed ging maken?", vraagt Van Hanegem zich af.
Het Feyenoord-icoon stelt dat de Rotterdammers in 'de sterkste opstelling' speelden, op Givairo Read na. Toch laakt Van Hanegem de kwaliteit in het basiselftal. "Oussama Targhalline zou, voor hij een bal vraagt of krijgt, best een keer om zich heen kunnen kijken hoeveel tijd hij heeft. Anis Hadj Moussa is de aanvoerder van Feyenoord, maar hij doet gewoon te weinig. Gijs Smal is en blijft subtop. Bart Nieuwkoop is altijd geblesseerd. En Timon Wellenreuther mag zich best afvragen of hij die treffers van Klaassen en Mokio niet gewoon had kunnen pakken", is De Kromme kritisch.
"Als het bij zoveel spelers niet lukt, kun je als trainer nooit spreken over een prima wedstrijd of een goed antwoord na FCSB uit. Dit, ondanks al die nederlagen goed blijven vinden, is de mentaliteit tonen van de subtop of nog lager. Wie de lat zo laag legt dat je er zo overheen kunt stappen, zal nooit beter worden", is de voormalig topvoetballer zeer kritisch op Van Persie. "En dat zal toch moeten, want opeens is er ook weer strijd om plek 2 in de eredivisie. En dat is misschien nog wel de meest pijnlijke conclusie voor Feyenoord en Van Persie", besluit Van Hanegem.
Misschien moet Robin maar toegeven dat hij een matige selectie heeft en dat hij niet in staat is om met deze selectie landskampioen te worden en in Europa helemaal weinig voorstelt. Pas dan kan je opnieuw bouwen en verder gaan, maar ik betwijfel het of hij ook daartoe in staat is omdat hij niet kritisch kan zijn naar zichzelf.
Maar dan moet hij ook toegeven dat hij zelf ook een hele matige trainer is. Het echte fundamentele probleem is dat er geen topsportklimaat heerst. Je mag gewoon geen kritiek hebben. Bij kritiek word je afgeslacht. Je mag alleen maar meegillen dat alles goed is en fantastisch is. Heb je een afwijkende mening dan ben je klaar bij feijenoord. Omdat je vervolgens compleet blind bent voor al je tekorten kom je in een situatie waar feijenoord nu in zit. Ik heb dit al tig keer geroepen. Iedereen MOET mee in de positiviteit show. En dan zie je een persco zoals gisteren waarbij Van Persie wereldvreemde dingen roept.
Poeh dat is een flinke uithaal van de feijenoord icoon. Betekent dat het flink rommelt binnen de club en dat er grote onrust is. Dat is ook wel logisch gezien de vernederende uitslagen van de laatste periode en dat feijenoord het niveau middenmoter niet ontstijgt. Misschien moeten ze succestrainer Priske terug vragen? De opmerkingen van Van Hanegem dat feijenoord max subtop niveau is zullen hard binnen komen bij de supporters.
100% gelijk Willem. RvP mag wel eens wat reflecteren op zijn eigen woorden en het gegoochel met opstellingen. En eerlijk zijn naar pers en supporters dat het gewoon k.t was. Met een beetje pech Valente er tot de winterstop uit, dus daar ook nog problemen. Hoop dat ze er weer bovenop komen voor ajax ze voorbij is.
Daar zeg je iets wat wel zo is, ja. Reflecteren is moeilijk voor van Persie. 1)De scheids krijgt schuld voor verlies maar zelf komt Feijenoord ook wel eens goed weg. 2)Wij wilden wel voetballen maar de tegenstander niet. Maar tactiek en goed verdedigen hoort ook bij voetbal 3)Tijdrekken konden ze alleen maar, de tegenstander. Wij doen dat niet, haha. 4)Wij hebben door blessures geen goed team. Zorg voor een goede selectie. Afgelopen zondag stonden alleen maar pannenkoeken op het veld zeker? Haha. Spiegeltje kijken vP.
Hanegem en Persie zijn niet bepaald vrienden en eerst genoemde ziet zijn kans en pakt hem ook. Net zoals Been niet meer mee mag met uitwedstrijden zal Kloese ook proberen uit te halen naar Hanegem. jaren geleden werd hem ook al de toegang tot het trainingscomplex ontzegt. Wat het commentaar op Persie en de ploeg betreft moet ik Hanegem wel gelijk geven. Smal heeft op een sneaky manier ervoor gezorgd dat hij gratis naar Feyenoord mocht en liet Twente niets verdienen op hem, dat hij sub top is klopt volledig. Targelline zakt terug na een goed begin. Wat Moussa/Persie betreft zie ik overeenkomsten tissen Slot en Salah
