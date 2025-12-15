Willem van Hanegem heeft na de met de 0-2 verloren Klassieker van Feyenoord tegen Ajax geen goed woord over voor trainer Robin van Persie. Het icoon van de Rotterdammers hekelt vooral de reactie van de oefenmeester, die stelde dat hij een prima Feyenoord had gezien. Daarnaast is hij kritisch op enkele spelers van Feyenoord.

"Robin van Persie zei dat hij kritiek niet persoonlijk nam en dat zorgde voor minder irritatie bij hem. Het is ook nooit persoonlijk, dus dat ziet hij goed. Het was wel meteen zijn beste uitspraak na afloop van de wedstrijd tegen Ajax, want verder hoorde ik vooral dingen waarbij ik dacht dat Robin soms denkt dat wij allemaal achterlijk zijn", begint Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad.

Van Persie stelde na de nederlaag bij FCSB een reactie wilde zien van Feyenoord en die had de oefenmeester, ondanks de nederlaag ook gezien. Daarnaast waren de werkwijze goed en de speelwijze prima, zo stelde de coach. "Die 4-3 was al ongelooflijk, laten we daar maar over ophouden. Maar ik zag tegen Ajax toch geen Feyenoord dat alles en iedereen overhoop speelde en die hemeltergende 4-3 goed ging maken?", vraagt Van Hanegem zich af.

Het Feyenoord-icoon stelt dat de Rotterdammers in 'de sterkste opstelling' speelden, op Givairo Read na. Toch laakt Van Hanegem de kwaliteit in het basiselftal. "Oussama Targhalline zou, voor hij een bal vraagt of krijgt, best een keer om zich heen kunnen kijken hoeveel tijd hij heeft. Anis Hadj Moussa is de aanvoerder van Feyenoord, maar hij doet gewoon te weinig. Gijs Smal is en blijft subtop. Bart Nieuwkoop is altijd geblesseerd. En Timon Wellenreuther mag zich best afvragen of hij die treffers van Klaassen en Mokio niet gewoon had kunnen pakken", is De Kromme kritisch.

"Als het bij zoveel spelers niet lukt, kun je als trainer nooit spreken over een prima wedstrijd of een goed antwoord na FCSB uit. Dit, ondanks al die nederlagen goed blijven vinden, is de mentaliteit tonen van de subtop of nog lager. Wie de lat zo laag legt dat je er zo overheen kunt stappen, zal nooit beter worden", is de voormalig topvoetballer zeer kritisch op Van Persie. "En dat zal toch moeten, want opeens is er ook weer strijd om plek 2 in de eredivisie. En dat is misschien nog wel de meest pijnlijke conclusie voor Feyenoord en Van Persie", besluit Van Hanegem.