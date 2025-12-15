Live voetbal

Vissers: ‘Grim is de aardige versie van José Mourinho’

Ajax-trainer Fred Grim
Foto: © Imago/realtimes
15 december 2025, 10:34

Fred Grim heeft de boel bij Ajax met ‘betonvoetbal 3.0’ goed op de rit gekregen, zo concludeert Willem Vissers in zijn column in De Volkskrant. De verslaggever ziet in de interim-trainer van de Amsterdammers een ‘aardige versie van José Mourinho’, doordat hij momenteel niet met poëtische blik naar het voetbal kijkt.

Grim werd begin november aangesteld als vervanger van de ontslagen John Heitinga. Destijds schreef Vissers: “Fred Grim is gewoon Fred Grim, geen crisismanager.” Daar leek hij na de eerste wedstrijden gelijk in te krijgen, na nederlagen in de eerste drie wedstrijden onder zijn leiding. Nu Ajax onder de oud-keeper vier keer op rij heeft gewonnen, geeft Vissers toe dat zijn eerdere uitlating onjuist was. “Dat moet zijn: juist omdat Fred Grim Fred Grim is, is hij crisismanager. Sterker nog: hij is al voorbij de crisis.”

Vissers ziet dat Grim in eerste instantie met de mensen in zijn spelersgroep aan de slag is gegaan, om pas daarna naar ‘de Ajacied’ te kijken. “Al het oeverloze gelul over Ajax-DNA is verstomd, om de simpele reden dat de huidige ploeg wint met betonvoetbal 3.0, met een aanhang die tijdelijk gelooft in het aardse gevecht om het bestaan.” Zondag wist Ajax De Klassieker in eigen huis met 2-0 te winnen en dat deed het met defensief voetbal. Bij balbezit van Feyenoord stonden de Amsterdammers veelal in een 5-4-1-formatie.

De tactiek van Grim zorgde voor grote frustratie bij Robin van Persie, die stelde dat Ajax zeker geen topploeg is. Volgens Vissers is er geen groter verschil te vinden dan tussen de trainers van de aartsrivalen. Zo is Grim in zijn loopbaan lang reserve geweest, vaak achter Edwin van der Sar, terwijl Van Persie in de top van het mondiale voetbal speelde. “Grim gooide alle principes overboord, al schaamt hij zich stiekem voor het type voetbal”, zag Vissers.

Bescheiden Grim kijkt realistisch naar voetbal

Toch blijft de Ajax-trainer bescheiden, zo stelt de verslaggever. “Hij praat over gezamenlijke succesbeleving. Wie Van Persie hoort, denkt zondag even dat Feyenoord heeft gewonnen. Hij is een goede verteller, ook als het gaat over mentale druk, over de druk die hij zichzelf oplegt.” Vissers merkt dat er bij de Feyenoord-coach poëzie in elke zin zit, maar dat zit niet in het Rotterdamse spel. “Grim is realist. Hij legt het spel van Francesco Farioli, de trainer van vorig seizoen, onder het kopieerapparaat en zegt het zoals het is: 5-4-1. Defensiever bestaan systemen bijna niet.”

“Grim is tijdelijk veranderd in een aardige versie van José Mourinho”, gaat Vissers verder. Mourinho heeft in het verleden aangegeven dat prijzen niet worden gewonnen door poëten, maar door realisten. “Juist het gebrek aan poëzie van Fred Grim helpt Ajax door moeilijke tijden.”

