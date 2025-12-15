Robin van Persie is zondagavond tijdens Studio Voetbal uitgelachen naar aanleiding van de uitspraken die hij deed na afloop van De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord. De oefenmeester van de Rotterdammers stelde in een opmerkelijk interview dat De Klassieker 'geen topwedstrijd' is.
Feyenoord ging zondagmiddag in de Johan Cruijff ArenA met 2-0 onderuit tegen Ajax, dat zich lijkt te hebben herpakt onder interim-trainer Fred Grim. De equipe van Van Persie wordt door de nederlaag in Amsterdam nog dieper in het moeras gedrukt. Na afloop deed de oefenmeester van Feyenoord nogal wat opmerkelijke uitspraken over het duel. "Je kunt je ook afvragen of dit ook echt een topwedstrijd is", aldus Van Persie bij de NOS.
"Dat is een andere vraag. De Klassieker is natuurlijk altijd een wedstrijd op zich, maar als je kijkt naar de speelstijlen van beide teams, dan kun je je afvragen of het een topwedstrijd is. Maar oké, dat is ieders goed recht. Als je het over een topwedstrijd hebt, dan heb je het over twee teams met bepaalde spelprincipes en spelintenties. Twee teams die willen voetballen en elkaar het vuur aan de schenen willen laten. Dat heb ik vandaag niet gezien. Als je kijkt naar de spelopvattingen van beide teams… Als je het over een topwedstrijd hebt, dan heb je het over Feyenoord tegen PSV. Dat vind ik een topwedstrijd", was Van Persie duidelijk
Het interview van Van Persie wordt ook besproken bij Studio Voetbal, waar columnist Marcel van Roosmalen te gast was. Wat hij vond van het mediaoptreden van de Feyenoord-trainer? "Zijn eerdere optredens waren beter dan dit optreden", is hij duidelijk. "Ik vind dit gewoon onzin. Waarom zou je dit zeggen? Dit zeg je alleen maar om je achterban nog een beetje te plezieren."
Of Van Roosmalen Van Persie een 'slechte verliezer' vindt? "Dat vind ik wel, ja. Ik bedoel, je zegt 'Ajax is geen topwedstrijd'. En je verliest met 2-0...", aldus de columnist, waarna het aanwezige publiek bij Studio Voetbal smadelijk begint te lachen om de uitspraken van Van Persie. "Dat vind ik niet het allersterkste wat je kunt zeggen, als ik het objectief bekijk. Hij hoeft niet ontslagen te worden van mij, maar ik vind het geen sterk media-optreden", besluit Van Roosmalen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Als van Roosmalen je al belachelijk maakt weet je genoeg. Gewoon oliedomme uitspraken van Van Persie. De beginnende trainer vind ik een uiterst zwakke indruk maken. Beetje KKD niveau. Misschien kan hij zijn vriend Kuyt gaan assisteren bij Dordrecht? Wel nog ff het restant van het geld van feijenoord voor die speler die ze op afkoop daar hebben gekocht meenemen. Kan feijenoord gelijk succestrainer Priske bellen.
Volgens mij heeft inmiddels iedereen wel genoeg gezien van Robin van Persie dit seizoen. De tweede plek komt gelukkig niet meer in gevaar, maar het plafond is wel duidelijk bereikt. Het spel is te wisselvallig, de keuzes roepen te vaak vragen op en de echte ontwikkeling blijft achter bij wat je van Feyenoord mag verwachten. Ik ben vooral benieuwd wat NEC zondag tegen Ajax laat zien, want daar zie je wel een duidelijke structuur, lef en herkenbaar plan. En eerlijk gezegd lijkt het me niet onverstandig als de directie van Feyenoord die trainer van NEC eens uitnodigt voor een bakje koffie.
@21, je schreef dat feijenoord kampioen zou worden en makkelijk de EL league zou winnen. Daar komt vooralsnog niks van terecht. Nu zeg je dat de 2e plaats niet meer in gevaar komt, maar je bent met deze opmerkingen gewoon aan het provoceren. De realiteit is dat dit feijenoord met Van persie zeker geen 2e gaat worden. Maximaal middenmoter niveau. Hoeveel nederlagen inmiddels al? Vernederd in de EL league door middenmoters uit Roemenie. Het is erg pijnlijk.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Als van Roosmalen je al belachelijk maakt weet je genoeg. Gewoon oliedomme uitspraken van Van Persie. De beginnende trainer vind ik een uiterst zwakke indruk maken. Beetje KKD niveau. Misschien kan hij zijn vriend Kuyt gaan assisteren bij Dordrecht? Wel nog ff het restant van het geld van feijenoord voor die speler die ze op afkoop daar hebben gekocht meenemen. Kan feijenoord gelijk succestrainer Priske bellen.
Volgens mij heeft inmiddels iedereen wel genoeg gezien van Robin van Persie dit seizoen. De tweede plek komt gelukkig niet meer in gevaar, maar het plafond is wel duidelijk bereikt. Het spel is te wisselvallig, de keuzes roepen te vaak vragen op en de echte ontwikkeling blijft achter bij wat je van Feyenoord mag verwachten. Ik ben vooral benieuwd wat NEC zondag tegen Ajax laat zien, want daar zie je wel een duidelijke structuur, lef en herkenbaar plan. En eerlijk gezegd lijkt het me niet onverstandig als de directie van Feyenoord die trainer van NEC eens uitnodigt voor een bakje koffie.
@21, je schreef dat feijenoord kampioen zou worden en makkelijk de EL league zou winnen. Daar komt vooralsnog niks van terecht. Nu zeg je dat de 2e plaats niet meer in gevaar komt, maar je bent met deze opmerkingen gewoon aan het provoceren. De realiteit is dat dit feijenoord met Van persie zeker geen 2e gaat worden. Maximaal middenmoter niveau. Hoeveel nederlagen inmiddels al? Vernederd in de EL league door middenmoters uit Roemenie. Het is erg pijnlijk.