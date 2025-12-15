Robin van Persie is zondagavond tijdens Studio Voetbal uitgelachen naar aanleiding van de uitspraken die hij deed na afloop van De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord. De oefenmeester van de Rotterdammers stelde in een opmerkelijk interview dat De Klassieker 'geen topwedstrijd' is.

Feyenoord ging zondagmiddag in de Johan Cruijff ArenA met 2-0 onderuit tegen Ajax, dat zich lijkt te hebben herpakt onder interim-trainer Fred Grim. De equipe van Van Persie wordt door de nederlaag in Amsterdam nog dieper in het moeras gedrukt. Na afloop deed de oefenmeester van Feyenoord nogal wat opmerkelijke uitspraken over het duel. "Je kunt je ook afvragen of dit ook echt een topwedstrijd is", aldus Van Persie bij de NOS.

"Dat is een andere vraag. De Klassieker is natuurlijk altijd een wedstrijd op zich, maar als je kijkt naar de speelstijlen van beide teams, dan kun je je afvragen of het een topwedstrijd is. Maar oké, dat is ieders goed recht. Als je het over een topwedstrijd hebt, dan heb je het over twee teams met bepaalde spelprincipes en spelintenties. Twee teams die willen voetballen en elkaar het vuur aan de schenen willen laten. Dat heb ik vandaag niet gezien. Als je kijkt naar de spelopvattingen van beide teams… Als je het over een topwedstrijd hebt, dan heb je het over Feyenoord tegen PSV. Dat vind ik een topwedstrijd", was Van Persie duidelijk

Het interview van Van Persie wordt ook besproken bij Studio Voetbal, waar columnist Marcel van Roosmalen te gast was. Wat hij vond van het mediaoptreden van de Feyenoord-trainer? "Zijn eerdere optredens waren beter dan dit optreden", is hij duidelijk. "Ik vind dit gewoon onzin. Waarom zou je dit zeggen? Dit zeg je alleen maar om je achterban nog een beetje te plezieren."

Of Van Roosmalen Van Persie een 'slechte verliezer' vindt? "Dat vind ik wel, ja. Ik bedoel, je zegt 'Ajax is geen topwedstrijd'. En je verliest met 2-0...", aldus de columnist, waarna het aanwezige publiek bij Studio Voetbal smadelijk begint te lachen om de uitspraken van Van Persie. "Dat vind ik niet het allersterkste wat je kunt zeggen, als ik het objectief bekijk. Hij hoeft niet ontslagen te worden van mij, maar ik vind het geen sterk media-optreden", besluit Van Roosmalen.