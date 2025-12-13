Ajax en Feyenoord staan zondagmiddag in de Johan Cruijff ArenA tegenover elkaar voor de eerste Klassieker van het seizoen. Het duel is gratis live te zien via ESPN, maar hoe laat en op welk kanaal? Je leest het hier.

Hoe laat begint Ajax - Feyenoord?

Het duel tussen Ajax en Feyenoord op zondag 14 december begint op de traditionele tijd van 14.30 uur. De KNVB heeft Serdar Gözübüyük aangewezen om de strijd tussen de aartsrivalen in goede banen te leiden. Tijdens de wedstrijd zal de F-Side, waar de harde kern van Ajax normaal plaatsneemt, leegblijven. Die beslissing namen de Amsterdammers naar aanleiding van het vuurwerk dat werd afgestoken tijdens het duel met FC Groningen, dat na zes minuten definitief werd gestaakt.

Op welke zender wordt Ajax - Feyenoord uitgezonden?

Artikel gaat verder onder video

Ajax - Feyenoord is zondagmiddag live te zien op ESPN 1, het open kanaal van de betaalzender. ESPN 1 is bij KPN te vinden op kanaal 14, bij Ziggo op kanaal 18 en bij Odido op kanaal 150. Kijk je tv via een andere aanbieder? Raadpleeg dan je provider op welk kanaal ESPN te vinden is. Vanaf 13.30 uur is op ESPN 3 de voorbeschouwing te zien. De programmering op ESPN 1 gaat om 14.15 uur van start.

Recente vorm van Ajax en Feyenoord

Ajax leeft met een goed gevoel toe naar De Klassieker in eigen huis. De Amsterdammers hebben de laatste drie wedstrijden allemaal gewonnen. Na zeges op FC Groningen (2-0) en Fortuna Sittard (1-3) in de Eredivisie wist de ploeg van Fred Grim woensdag in de Champions League voor het eerst punten te pakken, door Qarabag met 2-4 te verslaan.

Ook Feyenoord wist de laatste twee wedstrijden in de Eredivisie te winnen. De ploeg van Robin van Persie was met 1-2 te sterk voor Telstar en won vorige week met 6-1 van PEC Zwolle. Afgelopen donderdag leden de Rotterdammers echter een heel pijnlijke nederlaag. In de laatste minuut werd er met 4-3 verloren bij een zwak FCSB in de Europa League, nadat Feyenoord eerder in de wedstrijd nog met 1-3 leidde.