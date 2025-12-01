De F-Side blijft op zondag 14 december leeg tijdens Ajax - Feyenoord, zo melden de Amsterdammers op de officiële kanalen. De directie van Ajax heeft besloten dat 'eerste ring Zuid' leeg blijft bij de eerstvolgende thuiswedstrijd. Het gaat om vakken 125 tot en met 129. De laatste training voor De Klassieker wordt daarnaast besloten gehouden.

De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen werd zondag na zes minuten spelen bij een stand van 0-0 definitief gestaakt, nadat Ajax-supporters vanaf de F-Side tot twee keer toe vuurwerk op het veld gooiden. Doelbewuste acties, waardoor scheidsrechter Bas Nijhuis de veiligheid van de spelers niet meer kon garanderen. Het ging hier om een eerbetoon aan de overleden supporter Tum.

Direct na de staking klonk er een luide roep om de F-Side voorlopig te sluiten. Daar heeft de directie van Ajax gehoor aan gegeven: de F-Side blijft dicht in de eerstvolgende thuiswedstrijd. Dat is De Klassieker tegen Feyenoord op zondag 14 december. De club schrijft dat de beslissing is genomen om de vakken 125 tot en met 129 naar aanleiding van de ongeregeldheden van afgelopen weekend te sluiten in het duel met Feyenoord.

Daar blijft het niet bij. Normaal gesproken trainen de Amsterdammers met flink wat publiek op de laatste training voor een wedstrijd tegen Feyenoord, waarbij de supporters hun ploeg een extra boost proberen te geven voor De Klassieker. Ajax heeft besloten dat de laatste training voor het treffen met de aartsrivaal dit keer besloten zal zijn.