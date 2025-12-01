De vuurwerkactie van de harde kern van Ajax maakt de zoektocht naar een nieuwe technisch directeur, voetbalcommissaris en trainer alleen maar moeilijker, zo stelt Het Parool in een analyse van de gebeurtenissen van zondag. De Amsterdammers slagen er namelijk niet in om de harde kern in toom te houden, waardoor Ajax ‘geen aantrekkelijke optie is’ voor kandidaten.

De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen werd zondag na zes minuten spelen definitief gestaakt, nadat Ajax-supporters vanaf de F-Side tot twee keer toe vuurwerk op het veld gooiden. Doelbewuste acties, waardoor scheidsrechter Bas Nijhuis de veiligheid van de spelers niet meer kon garanderen. Het ging hier om een eerbetoon aan de overleden supporter Tum.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Het Parool kon de actie alleen plaatsvinden omdat Ajax ‘de oren laat hangen’ naar de harde kern. “Al decennia wordt de leiders van de harde kern veel macht gegund”, klinkt het. “Dat gold onder de in 2011 geliquideerde hooligan Sven Westendorp, onder de tweemaal veroordeelde hooligan en drugshandelaar Daan van der E., onder de in 2021 doodgeschoten meervoudig moordenaar Martin ‘Polletje’ van de Pol en nu.” De harde kern kan gerust zijn gang gaan op de tribunes en in het supportershonk en de ‘criminele leiders’ werden soms uitgenodigd voor overleggen over veiligheidsmaatregelen rondom risicowedstrijden.

Ajax is momenteel hard op zoek naar nieuwe kopstukken. Zo moet er een opvolger worden gevonden voor de ontslagen John Heitinga en de vertrekkende Alex Kroes. Daarnaast gaat voetbalcommissaris Danny Blind de club verlaten, waardoor er ook voor hem een vervanger moet worden aangetrokken. “De zwarte avond in de Johan Cruijff Arena zal ook het vinden van een nieuwe technisch directeur, een nieuwe voetbalcommissaris en een nieuwe trainer weinig goed doen”, aldus de krant. “Een club die er niet in slaagt om de eigen aanhang in toom te houden is geen aantrekkelijke optie voor getalenteerde kandidaten.”