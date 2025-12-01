Valentijn Driessen noemt de actie van de harde kern van Ajax zondagavond een ‘terreuractie’, zo schrijft hij in De Telegraaf. Omdat de Amsterdamse club op de hoogte was van mogelijke ongeregeldheden, vindt de verslaggever het ‘des te kwalijker’ dat het uit de hand is gelopen. Driessen verwacht dan ook een flinke straf voor Ajax.

De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen werd zondag na zes minuten spelen definitief gestaakt, nadat Ajax-supporters vanaf de F-Side tot twee keer toe vuurwerk op het veld gooiden. Doelbewuste acties, waardoor scheidsrechter Bas Nijhuis de veiligheid van de spelers niet meer kon garanderen. Het ging hier om een eerbetoon aan de overleden supporter Tum.

Artikel gaat verder onder video

Het was de tweede keer bij Ajax in een maand dat het herdenken van een overleden supporter uit de hand liep, nadat begin november het duel met sc Heerenveen werd stilgelegd wegens grote hoeveelheden vuurwerk. Driessen noemt het ‘dieptreurig’ dat het voor de tweede keer in korte tijd mis is gegaan in de Johan Cruijff ArenA. “Getuige uitgelekte beelden van het betreffende supportersvak en appjes van Ajax-hooligans blijkt het te gaan om welbewuste terreuracties”, oordeelt hij hard. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf is het feit dat de wedstrijd is gestaakt een duidelijk teken dat de harde kern de baas is in de Johan Cruijff ArenA, niet Ajax. “Hoe anders is het mogelijk dat honderden fakkels, zwaar vuurwerk en enorme vuurpijlen in het vak met de harde kern terecht kunnen komen. Om ze daarna zonder consequenties te gebruiken op het moment dat ze willen.”

Nog kwalijker vindt Driessen het feit dat de clubleiding van Ajax op de hoogte was van het plan. Financieel directeur Shashi Baboeram Panday, die ook veiligheid in zijn portefeuille heeft, bood bij ESPN zijn excuses aan en bevestigde dat de club van de plannen wist. Er zou extra zijn gefouilleerd en er zijn honden ingezet. Voorafgaand aan het duel leken de supporters zich echter via de nooduitgangen naar binnen te werken.

“Dit maakt het des te kwalijker dat het zo uit de hand heeft kunnen lopen”, stelt Driessen, die verwacht dat de KNVB nog wel een zware straf gaat opleggen aan Ajax. “De voetbalbond kan dit niet over zijn kant laten gaan en naast een geldboete zal het bewust supportersvak ongetwijfeld een aantal keren leeg moeten blijven”, zo geeft hij aan. Toch is dat geen structurele oplossing, weet de verslaggever. “In het stadion zullen de directies van clubs de strijd moeten aangaan met de harde kernen. Hoe moeilijk en zelfs gevaarlijk ook, zou er een ontmanteling moeten komen van deze vakken waar de harde kern zich verzamelen en terreuracties plegen, die het voetbal kapot maken.”