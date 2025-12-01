F-Side laat voor het eerst van zich horen na vuurwerkactie

De F-Side, de harde kern van Ajax, heeft voor het eerst van zich laten horen na het vuurwerk dat de supporters zondagavond tijdens Ajax - FC Groningen afstaken. Dat gebeurde ter nagedachtenis aan de overleden Ajax-fan Tum (29).
De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen werd zondag na zes minuten spelen definitief gestaakt, nadat Ajax-supporters vanaf de F-Side tot twee keer toe vuurwerk op het veld gooiden. Doelbewuste acties, waardoor scheidsrechter Bas Nijhuis de veiligheid van de spelers niet meer kon garanderen.
De F-Side stak het vuurwerk af ter nagedachtenis aan Tum. Op sociale media heeft de supportersgroep inmiddels een korte reactie geplaatst: "RIP TUM. Niemand mag ons, maar dat kan ons niets schelen", vergezeld van beelden van de vuurwerkactie.
Het gigantische vuurwerk kan in heel voetbalminnend Nederland op massale kritiek rekenen. ESPN-analist Kenneth Perez vindt bijvoorbeeld dat FC Groningen de drie punten moet krijgen na het incident.
Dat zal echter niet gebeuren: de wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt dinsdagmiddag om 14.30 uur uitgespeeld in de Johan Cruijff ArenA, zonder supporters van beide ploegen.
Volkomen idioot gedrag en zo'n reactie slaat ook weer nergens op. Maar ik blijf erbij: probeer dit soort zaken maar eens op te lossen. Fouilleren, netten ophangen, camera's, het zijn schijnoplossingen. Net zoals puntenaftrek of boetes voor de club waar het gebeurd. En ja in feite ben je verantwoordelijk voor wat er in je stadion gebeurd, maar hier doe je niet veel tegen. Net zoals je er ook niet veel aan doet als hooligans je stad inkomen en daar de boel afbreken. Dat je er verantwoordelijk voor bent is een papieren statement. De roep naar maatregelen is groot en terecht, maar dit gaat aan de gang blijven. Is het niet bij Ajax, dan is het bij een andere club of in een ander land. Mensen van clubs hebben geen idee hoe ze dit kunnen aanpakken en ook de politiek niet.
Hier doe je niks tegen? Gewoon zorgen dat de beveiliging op orde is. Iedereen weet dat die gasten via de nooduitgang binnen komen .En laat daar nou net geen beveiliging staan. Grote fout. Gelukkig zijn er geen doden gevallen.
@Docker Toch moet je die maatregelen nemen. Al is het maar om duidelijk te maken hoe groot het probleem is. Je speelt de wedstrijd nu zonder publiek over. Dat betekent dat er een ArenA vol supporters betaald hebben voor een kaartje maar geen wedstrijd zien. Verplicht hen terug te betalen bij een gestaakte wedstrijd. Laat elke keer als de politie moet optreden de club de aanwezigheid van de politie betalen. Als clubs snappen hoe groot het probleem is is de bereidheid om het aan te pakken intern en extern een stuk groter.
@Docker het oplossen is inderdaad niet eenvoudig maar niets doen is ook geen optie. In een aantal landen zijn er wel degelijk goede resultaten geboekt dus ook buiten de landsgrenzen kijken. Verder is het, dat is zo langzamerhand in NL wel uniek, vrijwel iedereen eensgezind om het aan te pakken
Je verkoopt onzin. Als het een kwestie is van "gewoon zorgen dat de beveiliging op orde is", mag je mij even uitleggen waarom er in de afgelopen 20 jaar pakweg 730 x ongeregeldheden zijn geweest bij Nederlandse voetbalclubs en gemiddeld 10.000-en per seizoen in heel Europa. Wat denk je nou zelf: zouden ze overal "de beveiliging niet op orde" hebben, of hebben we het hier over een gigantisch probleem dat veel verder gaat dan dat? Waarbij voetballers, maar ook bestuurders met de dood worden bedreigd of ernstig werden geïntimideerd, zelfs thuis? Waarbij supporters worden vermoord door aanhangers van een andere club? Leg het me even uit dan. Hebben ze in Rotterdam dan ook niet "de beveiliging op orde" want daar is ook wel vanalles gebeurd de afgelopen 30 jaar. Serieus wat een onzin verkoop je. Maar goed iedereen weet hoe je tegenover Ajax staat en dat je maar dolgraag vingertje komt wijzen. Prima joh. Ik stel voor dat als er weer een keer wat aan de hand is in de Kuip (en reken maar dat het gaat gebeuren), dat jij het dan effe gaat oplossen, want wat weet je het allemaal goed.
@Jacob: ik ben het er helemaal mee eens dat er wat moet gebeuren, maar de vraag is, wat? Clubs alleen kunnen dit niet oplossen, dat is mijn overtuiging. Dus dan komt de politiek erbij kijken. En je hebt in NL sowieso een gigantisch politie tekort. En je hebt politie die vrijwel niets mogen omdat ze zich aan regeltjes moeten houden. Bovendien, als problemen zich al niet in een stadion afspelen gaat het wellicht in steden gebeuren. En je ziet het al met bijvoorbeeld klimaatdemonstraties, zelfs allerlei gedoe wat dan plaatsvind kunnen ze niet of nauwelijks in de hand houden. Dit is een probleem in de maatschappij, niet alleen in het voetbal.
