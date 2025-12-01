F-Side laat voor het eerst van zich horen na vuurwerkactie

De F-Side, de harde kern van Ajax, heeft voor het eerst van zich laten horen na het vuurwerk dat de supporters zondagavond tijdens Ajax - FC Groningen afstaken. Dat gebeurde ter nagedachtenis aan de overleden Ajax-fan Tum (29).

De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen werd zondag na zes minuten spelen definitief gestaakt, nadat Ajax-supporters vanaf de F-Side tot twee keer toe vuurwerk op het veld gooiden. Doelbewuste acties, waardoor scheidsrechter Bas Nijhuis de veiligheid van de spelers niet meer kon garanderen.

Artikel gaat verder onder video

De F-Side stak het vuurwerk af ter nagedachtenis aan Tum. Op sociale media heeft de supportersgroep inmiddels een korte reactie geplaatst: "RIP TUM. Niemand mag ons, maar dat kan ons niets schelen", vergezeld van beelden van de vuurwerkactie.

Het gigantische vuurwerk kan in heel voetbalminnend Nederland op massale kritiek rekenen. ESPN-analist Kenneth Perez vindt bijvoorbeeld dat FC Groningen de drie punten moet krijgen na het incident.

Dat zal echter niet gebeuren: de wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt dinsdagmiddag om 14.30 uur uitgespeeld in de Johan Cruijff ArenA, zonder supporters van beide ploegen.