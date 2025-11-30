Als het aan ligt, volgt een reglementaire nederlaag voor Ajax tegen FC Groningen. Collega-analist Kees Kwakman stelt voor om Ajax punten in mindering te geven. Zondagavond werd tweemaal veel vuurwerk op het veld van de Johan Cruijff ArenA gegooid, waardoor de wedstrijd tegen FC Groningen werd gestaakt.

Perez spreekt bij Dit was het Weekend van 'bijzondere jongens die niet te bereiken zijn'. “Dus alle maatregelen die je ook maar bedenkt… Deze mensen die dit doen, die zijn heel bijzonder. En die denken dus dat ze hun vriend eren door 56.000 mensen te gijzelen in hun vuurwerkbende. En die 56.000 andere mensen, die misschien dachten: nou, misschien gaan we hier de wederopstanding van Ajax meemaken… Ja, die kunnen nu met hun kinderen, met hun vriendinnen of whatever weer naar huis na zes minuten.

Perez kan wel uittekenen wat er nu gaat gebeuren. “De volgende stap is natuurlijk wel zonder publiek, enzovoort, en al die dingen. De F-Side sluiten en weet ik het allemaal. Dit zijn hele bijzondere jongens die het echt voor heel veel mensen verpesten. En wat ik heel irritant vind om te zien daarna, is hoe trots ze zijn op hun daden. Kijk eens hoe stoer ze zijn, kijk eens hoe ze even in de aandacht komen. Vind ik heel jammer.”

“Als je jezelf hele grote fans noemt van Ajax — want ze vinden: zij zijn de harde kern — dan doe je dit toch niet? Dan ga je toch een heel mooi spandoek maken? Dan ga je toch iets heel moois doen waarbij je dus zegt: hé, zo kan het ook. Het is de tweede keer binnen een paar weken dat ze het verstieren. Dit is niet leuk, niet grappig, niet goed bedacht.” Er werd eerder deze maand inderdaad ook veel vuurwerk afgestoken tijdens de wedstrijd tegen sc Heerenveen, maar die kon wel worden afgemaakt.

Kwakman: 'Fans moeten het voelen'

Kees Kwakman stelt verregaande maatregelen voor. “Er moeten sancties komen waar de supporters ook last van hebben. Dus of dat ze niet meer mogen komen, of punten in mindering, dat je daar naartoe gaat.” Perez stelt voor om de punten aan Groningen te geven, als er niet makkelijk een nieuwe speeldatum gevonden kan worden. “De F-Side moet zich echt schamen. Maar ze zijn waarschijnlijk heel trots. Geef de drie punten aan Groningen en ga door. Dan denken ze de volgende keer wel twee keer na. Die straf zal niet gegeven worden, want dat is wel meteen een heel zware maatregel. Lekker polderen. Als ze het 25 keer doen, dan doen we misschien iets met de punten."

Dit heeft alles weg van een doelbewuste, vooropgezette actie van Ajax-fans om de wedstrijd meteen in de kiem te smoren. https://t.co/Cl6kZBBHgx#ajagro #ajax #fcgroningen — Dominic Mostert (@DominicMos14499) November 30, 2025