FC Groningen-fans laten zich gelden na de staking van de wedstrijd tegen Ajax. Vanuit het uitvak wordt gezongen over het slechte seizoen dat Ajax doormaakt. De uitfans zitten nog in de Johan Cruijff ArenA, terwijl de thuissupporters al zijn vertrokken.

“Helemaal niets in Amsterdam”, klinkt het vanuit het uitvak. Het duel werd na vijf minuten gestaakt toen veel vuurwerk het veld op kwam. De kans is groot dat de actie te maken had met het overlijden van de supporter Tum. Op 19 november overleed deze Ajacied op 29-jarige leeftijd en het vuurwerk zou een eerbetoon aan hem kunnen vormen.

Arbiter Bas Nijhuis sprak van een ‘poppenkast’ en noemde de gebeurtenissen ‘schandalig’. “Fakkels op het vak is al te gek voor woorden. Maar als je hier je eigen spelers met iets in de ogen wil raken, dan moet je hier vooral mee doorgaan. Het is echt schandalig. Over een goede tien minuten gaan we het veld weer op. Geruchten dat het in minuut 27 opnieuw gebeurt? Dan gaan we weer naar binnen toe. Het is een poppenkast, schandalig”, zei hij na het eerste incident al.

Na een onderbreking van liefst veertig minuten hervatte Nijhuis de wedstrijd. Vrijwel direct daarna volgden een nieuwe vuurwerkregen, waarna Nijhuis zijn conclusies trok. Er zal nu een nieuwe datum gevonden moeten worden om de wedstrijd in te halen, vermoedelijk zonder publiek.

De laatste keer dat een wedstrijd definitief werd gestaakt door toedoen van Ajax-fans, was in september 2023. Toen ging het om De Klassieker tegen Feyenoord. Bij een 0-3 tussenstand gooiden fans toen fakkels op het veld, waarna het restant drie dagen later zonder publiek werd uitgespeeld. Feyenoord won met 0-4.