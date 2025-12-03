Clubs hoeven hun spelers die deelnemen aan de Afrika Cup pas een week later dan gepland vrij te geven, zo meldt L’Équipe. De FIFA heeft hier afgelopen week over gestemd op aandringen van European Football Clubs (EFC). Daardoor hoeven clubs hun spelers pas om 15 december vrij te geven.

De Afrika Cup staat deze winter tussen 21 december en 18 januari op het programma. Volgens de regels moeten clubs hun spelers uiterlijk op de maandagochtend van de week voorafgaand aan de week waarin het toernooi begint afstaan. In dit geval zou dat gaan om maandag 8 december. De afgelopen periode hebben de Europese clubs hard gelobbyd bij de FIFA en volgens L’Équipe heeft de voetbalbond afgelopen week gestemd om de deadline te verleggen. Deze zou nu op maandag 15 december liggen.

Voor Feyenoord en PSV betekent dit goed nieuws, aangezien beide teams normaal gesproken in ieder geval twee spelers hebben die worden opgeroepen voor de Afrika Cup. De Rotterdammers zouden met deze wijziging in het Europa League-duel bij FCSB en de Eredivisiewedstrijd op bezoek bij Ajax toch over Anis Hadj Moussa en Oussama Targhalline kunnen beschikken. PSV zou dan in de thuiswedstrijden tegen Atlético Madrid en Heracles Almelo gewoon over Ismael Saibari en Anass Salah-Eddine kunnen beschikken. Ook Adamo Nagalo en Couhaib Driouech maken kans op een uitnodiging voor het Afrikaanse landentoernooi.

Opmerkelijk aan het besluit van de FIFA is dat de verandering niet is besproken met de voetbalbonden van de deelnemende landen, meldt de Franse krant. Veel Afrikaanse ploegen hebben hun trainingskampen en oefenwedstrijden al gepland, waardoor ze hiermee in de problemen komen. Volgens de Afrikaanse voetbalgemeenschap getuigt het besluit van de FIFA van een ‘ernstig gebrek aan respect’ voor het belangrijkste toernooi van het continent.