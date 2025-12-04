Tim Hofman biedt excuses aan, maar niet aan Feyenoord-fans

Tim Hofman biedt excuses aan richting de luisteraars van zijn podcast Radio BOOS, na zijn ongefundeerde beschuldiging over Feyenoord-supporters. De presentator beweerde dat supporters van Feyenoord een Hitlergroet zouden hebben gebracht tijdens het duel tegen VfB Stuttgart. Later paste BOOS de uitzending aan en werd die beschuldiging eruit gehaald.

Een week na de bewuste uitzending blikt Hofman samen met zijn eindredacteur Marije de Roode terug in de nieuwe aflevering van de podcast. “We zagen mensen armbewegingen maken bij het zingen van dat nummer. Sommige mensen gebruikten twee armen, sommigen staken hun armen in de lucht, sommigen wezen", zegt De Roode. In het programma werden vorige week beelden getoond van Feyenoord-fans die het welbekende lied ‘Overal waar jij gaat’ zingen, waarbij Hofman Hitlergroeten dacht te zien.

Hofman vult aan: “Wij dachten dus te zien dat een groep van die mensen die dat lied zongen, rechtsbovenin, een Hitlergroet brachten. En de context waarbinnen wij dat zagen is belangrijk om te noemen. We zagen meerdere uitingen van antisemitisme bij dezelfde wedstrijd in Duitsland. Bijvoorbeeld Ein Volk, ein Reich, ein Feyenoord-stickers”, aldus de BNNVARA-ster.

Hij wijst op ‘eerdere uitingen van antisemitisme bij een deel van de harde kern van Feyenoord’. “Bijvoorbeeld ‘Hitler, onze vorst, vergas Paul van Dorst’ en stickers met hakenkruizen. Het was fors voorkomend. Dat alles bij elkaar opgeteld hebben we dus de context van een Nederlandse club die speelt in Duitsland, waarvan een deel van de harde kern zich ook geregeld antisemitisch met nazi-symboliek uit. Dat gebeurde ook daar in Stuttgart. Wij zien een groepje mensen, en wij denken: daar staan ze dat weer te doen, tussen de Feyenoord-supporters.”

'We hadden dit beter moeten doen'

Toen Feyenoord-fans en media die uitspraken onderuithaalden, werd op de BOOS-redactie overlegd. “Dan gaan we er met zes of zeven paar ogen overheen. Weet je dat zeker? Staan daar mensen een Hitlergroet te doen? Hebben we dat ook goed verteld? En toen zijn we tot de conclusie gekomen dat je die beelden misschien ook anders zou kunnen interpreteren.”

“We hadden dit beter moeten doen”, erkent hij. “We hadden onze uitspraken genuanceerder moeten brengen. We dachten dat dat wel helder was, maar dat was het blijkbaar niet voor iedereen. En daarvoor bieden we wel onze luisteraar excuses aan. Jullie hebben recht op goede, genuanceerde, gedegen informatie, op de juist manier gebracht. En wij hadden hier zorgvuldiger kunnen en daarom moeten zijn. We moeten dit volgende keer beter doen.”