Tim Hofman heeft vrijdagavond op LinkedIn een statement geplaatst, nadat er ophef ontstond over een uitzending van RADIO Boos. In die podcast stelde Hofman dat supporters van Feyenoord een Hitlergroet zouden hebben gebracht tijdens het duel tegen VfB Stuttgart. De uitzending van RADIO Boos is aangepast, maar de redactie biedt geen excuses aan.

Op LinkedIn licht Hofman uitgebreid toe wat er speelde. "De RADIO BOOS van deze week gaat over KASSA en over Feyenoord-hooligans. En bij dat tweede onderwerp moet ik even wat toelichting geven."

Artikel gaat verder onder video

"Feyenoord kampt al lange tijd met extreemrechtse, antisemitische en zich nazistisch uitende hooligans. Daar maakten we vorig jaar samen met NRC een verhaal over. Deze week maakten we een podcast over de stand van zaken een jaar later. Eén van de onderdelen: hoe staat het met het antisemitisme bij een deel van die hooligans? Nou, springlevend. Antisemitische uitingen van de Rotterdam Radicals bij de Malieveld-rellen afgelopen september."

"En toen ging Feyenoord naar Stuttgart. En wat denk je? Antisemitisme. 'Ein Volk, Ein Reich, Ein Feyenoord', lazen we. En we kwamen nog iets tegen: supporters die in Stuttgart een lied zongen. Op de beelden zien we supporters zingen en wijzen, sommigen met twee armen, sommigen met één arm en gespreide vingers, en sommigen… deden waarvan wij dachten te zien dat het een Hitlergroet was."

"Gestrekte arm, schuin omhoog. En gezien de context — Duitsland, stickers, comments, voorgeschiedenis — zeiden wij: daar staat een groepje te Sieg Heilen. Nou, de storm brak los: op X, voetbalblogs en Geenstijl", doelt Hofman op de berichtgeving in de media. "Nou, de storm brak los: op X, voetbalblogs en Geenstijl. Ik moest dood, de kanker krijgen, en waag het eens om in Rotterdam te komen. Het vast riedeltje. En ze zeiden: het zíjn geen nazi-groeten, het hoort bij het liedje."

"Dan moet je als redactie schakelen. Want hoewel wij er toch echt die oud-Duitse groeten in zagen, kán het ook niet zo zijn. En dus namen we verantwoordelijkheid: we haalden een paar uur later het stuk van YouTube, vervingen alle audio-podcasts en plaatsten op ieder platform een bericht met tekst en uitleg. Wij vinden: bij journalistiek hoort verantwoordelijkheid, en bij twijfel handel je. Het verhaal staat verder ook gewoon online."

Hofman vindt dat het nemen van verantwoordelijkheid, zoals hij dat zelf deed, ontbreekt bij Feyenoord: "Dat lijkt te ontbreken bij de club, de hooligans, en de mensen die zich online nu zo opwinden over deze kwestie. Feyenoord wilde al niet reageren op het antisemitisme, Rotterdam Radicals ook niet, en het volk dat mij de komende dagen zal bedreigen en intimideren lijkt vooral emotioneel niet helemaal capabel te zijn."