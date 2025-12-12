Fitz-Jim op weg naar de uitgang bij Ajax: 'Dat is toch een schande'

PSV staat weer met beide voeten op de grond, is De Klassieker voor Ajax of voor Feyenoord belangrijker en hoe moeten Liverpool en Arne Slot omgaan met de huidige Salah-rel? Sander Kamphof en Mingus Niesten geven hun mening in FCUpdate Extra Tijd.

Na enkele fraaie winstpartijen in de Champions League hoopte menig PSV-fan dat de reeks doorgetrokken kon geworden, dinsdag tegen Atlético Madrid. De ploeg van Diego Simeone liet zich echter niet de kaas van het brood eten en won in Eindhoven met 2-3. "Atlético is een volwassen ploeg die er op ieder moment kunnen staan", weet Mingus. "Ik denk niet dat het een hele gekke uitslag is, op basis van wat we hebben gezien." Nu zal PSV toch nog punten moeten pakken in Newcastle of thuis tegen Bayern.

Ajax en Feyenoord

De heren bespreken ook de eerste winstpartij van Ajax in de Champions League: Qarabag werd met 2-4 verslagen. Dat is een fraaie opsteker voor de mannen van Fred Grim, in aanloop naar De Klassieker van zondag. Toch verwachten Sander en Mingus geen overwinning voor Ajax in dat duel. In de podcast geven zij hun voorspellingen door en maken ze een gecombineerd elftal.

Verder verbazen zij zich over de vertrekwens van Kian Fitz-Jim. De middenvelder maakt dit seizoen weinig minuten bij Ajax en zou openstaan voor een nieuwe club. "Hij heeft zich nog niet bewezen in Amsterdam", spreekt Mingus uit. Sander is op zijn beurt ontzet door het nieuws. "Ik vind het een schande. Taylor gaat mogelijk vertrekken, dit is mogelijk het moment om basisspeler te worden in de ArenA en dan spreek je een vertrekwens uit. Ik snap dat niet."

Slot en Salah

Het is al dagen groot nieuws, maar volgens Sander is het laatste woord nog niet gezegd over de Salah-rel die in Liverpool is ontstaan. De legendarische rechtsbuiten werd drie wedstrijden op rij op de bank gezet vanwege mindere prestaties en ging verhaal halen in de media. Als repercussie reisde de Egyptenaar niet mee naar Milaan voor het treffen met Inter. "Ik zou proberen dit uit te praten voor Salah weggaat naar de Afrika Cup (begint op 21 december) en daar een statement over naar buiten brengen", is de mening van Sander. "Anders blijft het doorsudderen." Het is op dit moment dan ook de vraag of Salah het seizoen bij Liverpool afmaakt.