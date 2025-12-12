Arne Slot gaat later deze vrijdag om tafel zitten met . Dat onthult de Nederlandse oefenmeester op de persconferentie voorafgaand aan het duel met Brighton & Hove Albion. De uitkomst van dat gesprek is bepalend voor het feit of de Egyptenaar zaterdag bij de wedstrijdselectie zal zitten.

Salah had de gemoederen de laatste tijd flink bezig. De buitenspeler werd door Slot de voorbije drie wedstrijden op de bank gezet en dat viel niet in goede aarde bij hem. Na de wedstrijd tegen Leeds United (3-3) uitte Salah zijn frustratie richting de coach. "Ik had een goede relatie met de manager. Maar opeens heb we geen enkele relatie meer. Ik weet niet waarom. Ik krijg het idee dat hij mij niet bij de club wil", aldus de aanvaller, die daarmee de oorlog verklaarde aan Slot.

Daarop besloten Slot en de clubleiding om Salah thuis te laten voor het Champions League-treffen met Internazionale. De afwezigheid van de Egyptische superster deerde The Reds overigens niet. Want door een late benutte strafschop van Dominik Szoboszlai werd er met 0-1 gewonnen van de Nerazzurri. Door die overwinning staat Liverpool nu negende in de competitiefase van de Champions League met twaalf punten.

Of Salah voor het duel met Brighton & Hove Albion weer in genade zal worden aangenomen? "Ik heb later deze ochtend (vrijdag, red.) een gesprek met Mo. De uitkomst van dat gesprek zal bepalen hoe het er morgen (zaterdag, red.) uit zal zien", aldus Slot op de persconferentie. De oefenmeester blikte ook nog even terug op het uit de selectie zetten van Salah. "We hebben als club besloten om Mo Salah niet mee te nemen naar Milaan. En ik was onderdeel van die beslissing."