Valentijn Driessen vindt het fijn dat de talenten onder interim-trainer Fred Grim weer de kans krijgen bij Ajax. Midweeks tegen FK Qarabag (2-4 overwinning) deed de coach, mede noodgedwongen, een beroep op liefst negen spelers uit de jeugdopleiding. Toch waarschuwt de journalist dat het lek nog niet boven is bij Ajax.

"Ajax toont eigen gezicht met talenten", kopt Driessen boven zijn column in De Telegraaf. "Wie het spel van Ajax ziet, weet dat het lek niet boven is. Onder Grim bouwt de ploeg weliswaar op een defensieve organisatie, maar worden handenvol kansen weggegeven. Toch zit er in balbezit ontwikkeling in de ploeg. Niet toevallig sinds Grim zijn hand heeft uitgestoken naar jonge talenten."

Tegen Qarabag begonnen Aaron Bouwman, Jorthy Mokio en Sean Steur in de basis, terwijl Rayane Bounida werd veroordeeld tot negentig minuten op de bank vanwege het feit dat hij zich had verslapen. "Een opvoedkundige vingerwijzing", is Driessen duidelijk. "Een professional hoort zich te gedragen als professional, wreef Grim bij Bounida onder zijn neus. De interim-coach bleek niet bang de talentvolle aanvaller te passeren tegen Qarabag. Daarmee gaf hij het signaal alle vertrouwen te hebben in de spelers die wel op tijd waren."

"Omdat Grim won, mede door twee doelpunten van Bounida’s vervanger Oscar Gloukh en mooie treffers van Kasper Dolberg en Anton Gaaei, won de interim-coach aan autoriteit en zijn ploeg aan geloof in zichzelf", vervolgt de chef voetbal van De Telegraaf. "Ajax speelde in Baku uiteindelijk met negen zelfopgeleide spelers, eindigde met zeven jongens uit de jeugdopleiding en dan bleven er ook nog drie op de bank."

"Die ontwikkeling hoort bij Ajax", aldus Driessen. "Het biedt meer perspectief dan lukrake aankopen, gehuurde tweederangs spelers van topclubs of zogenaamd goedkope buitenkansjes die Ajax in eerste instantie beschouwen als revalidatie-oord voor het WK 2026, zoals de Japanner Takehiro Tomiyasu", besluit hij.