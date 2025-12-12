De KNVB heeft vrijdagochtend bekendgemaakt waar de oefenwedstrijden van het Nederlands in maart tegen Noorwegen en Ecuador worden gespeeld. Het duel tegen Noorwegen wordt gespeeld in Amsterdam, terwijl de Zuid-Amerikanen ontvangen worden in Eindhoven.

Tijdens de loting in Washington werd het Nederlands elftal van bondscoach Ronald Koeman gekoppeld aan Japan, Tunesië en de de winnaar van de Europese play-off B (Oekraïne-Zweden/Polen-Albanië). In aanloop naar het WK wil Oranje nog viermaal oefenen en de eerste twee duels zijn inmiddels gepland.

Op vrijdag 27 maart treft Nederland het Noorwegen van onder meer Erling Haaland en Martin Ødegaard. Deze wedstrijd wordt om 20.45 uur gespeeld in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Vier dagen later, op dinsdag 31 maart, is Ecuador in het Philips Stadion de tegenstander van het Oranje. Ook dit duel begint om 20.45 uur.

"Het was onze wens om in aanloop naar het WK te oefenen tegen een Europese tegenstander én een team uit Zuid-Amerika", aldus bondscoach Ronald Koeman. "Dat is gelukt met Noorwegen en Ecuador. In maart krijgen we daarmee al de kans ons te meten met kwalitatief sterke tegenstanders met verschillende speelstijlen. Dat helpt ons in de stappen die we nog willen zetten richting het WK."

Noorwegen en Ecuador komen net als het Nederlands elftal uit op het mondiale eindtoernooi van komende zomer. Noorwegen werd bij de loting van afgelopen vrijdag gekoppeld aan Frankrijk, Senegal en de winnaar van intercontinentale play-off 2 (Bolivia, Suriname of Irak). Ecuador speelt tegen Duitsland, Curaçao en Ivoorkust.

Dit zijn niet de enige oefenwedstrijden in aanloop naar het WK. Voor aanvang van het toernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada speelt de equipe van Koeman eind mei/begin juni nog twee vriendschappelijke wedstrijden.