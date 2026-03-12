Henk Spaan heeft zijn column voor Het Parool donderdag gewijd aan . De Georgische vleugelaanvaller blonk woensdagavond uit in het Champions League-duel van Paris Saint-Germain met Chelsea (5-2 overwinning).

Kvaratskhelia begon woensdag in het eerste duel van PSG met Chelsea in de achtste finales van de Champions League op de reservebank. De 25-jarige linksbuiten maakte een halfuur voor tijd als invaller alsnog zijn opwachting bij een 2-2 tussenstand en gidste de Fransen in het laatste kwartier alsnog naar een 5-2 zege.

Kvaratskhelia stond eerst met een assist aan de basis van de 3-2 van Vitinha en krikte de marge zelf daarna nog verder op met twee doelpunten. Spaan roept een dag later in herinnering dat de internationaal van Georgië enkele jaren geleden nog dicht bij een transfer naar Ajax was.

Spaan stipt aan hoe voormalig directeur spelerszaken Marc Overmars Kvaratskhelia in 2021 aangeboden kreeg bij Ajax. De aanvaller stond toen nog in eigen land onder contract bij FC Rustavi. “Een van de grootste flaters van Overmars bij Ajax was het afwijzen van Kvaratskhelia in 2021. De vraagprijs was 15 miljoen, Ajax wilde tussen de 9 en 12 betalen”, schrijft Spaan.

Kvaratskhelia belandde uiteindelijk via het Russische Roebin Kazan en het Georgische Dinamo Batumi in de zomer van 2022 bij Napoli. Tweeënhalf jaar later verkaste hij voor ongeveer tachtig miljoen euro naar PSG.

“Dit Champions League-seizoen maakte Kvara 6 doelpunten en gaf hij 4 assists. Zijn marktwaarde vloog naar 90 miljoen”, vervolgt Spaan. “Wie hem woensdag zag invallen tegen Chelsea begreep waarom.”

Danny Blind vertelde in 2023 een soortgelijke anekdote over Kvaratskhelia bij Ziggo Sport: "Ik weet wel dat John van 't Schip, waarmee ik bevriend ben, mij een keer op hem wees. Hij had met het nationale elftal van Griekenland tegen hem gespeeld en toen was Kvaratskhelia hem opgevallen. Ik heb het gemeld bij Ajax, maar twee dagen later kwam naar buiten dat hij een akkoord had met Napoli. Of daarvoor contact is geweest, weet ik niet."