Live voetbal 8

Nederland is tweede Champions League-ticket definitief kwijt

Champions League trofee
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
12 maart 2026, 21:07

Nederland raakt definitief de zesde plaats op de UEFA-coëfficiëntenranglijst kwijt. Door de Conference League-zege van FC Porto bij VfB Stuttgart staat vast dat de Eredivisie over twee seizoenen nog maar één club rechtstreeks mag afvaardigen naar de hoofdfase van de UEFA Champions League.

Nederland veroverde de zesde plek op Portugal in het voorjaar van 2023. Na een sterke Europese zomer leek die positie veilig, maar een zwakke periode in het najaar en de winter zorgde ervoor dat Portugal de ranglijst weer overnam. Daardoor moet Nederland voorlopig een stap terug doen op het Europese toneel.

Artikel gaat verder onder video

De zesde plek plek werd eind januari overgenomen door Portugal en inmiddels hebben de clubs uit de Liga Portugal een beslissend gat hebben geslagen. Een comeback van Nederland was al hoogst onwaarschijnlijk, maar werd donderdagavond definitief uitgesloten.

Dankzij de overwinning van Porto – de ploeg van trainer Francesco Farioli – liep de Portugese voorsprong op tot 2,654 punten. Nederland kan dit seizoen nog maximaal 2,58 punten verzamelen. Dat scenario zou alleen werkelijkheid worden als AZ vanaf nu al zijn wedstrijden in de Conference League wint.

Gevolgen voor Nederlandse clubs

Door het verlies van de zesde plaats verandert de Europese verdeling vanaf het seizoen 2027/28. Dan is alleen de landskampioen van Nederland nog rechtstreeks geplaatst voor de hoofdfase van de Champions League. De nummer twee van de competitie moet zich via de voorrondes proberen te kwalificeren.

De winnaar van de KNVB Beker blijft verzekerd van deelname aan de hoofdfase van de Europa League. De nummer drie van de Eredivisie stroomt volgens de huidige verdeling in de tweede voorronde van dat toernooi in. De winnaar van de play-offs voor Europees voetbal begint in de tweede voorronde van de Conference League.

Voor het komende seizoen verandert er nog niets: de Eredivisie levert dan nog minimaal twee clubs af aan de hoofdfase van de Champions League. De nummer drie van de competitie moet zich via de kwalificaties zien te plaatsen.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-trainer Fred Grim

Ajax ontslaat Fred Grim

  • zo 8 maart, 18:57
  • 8 mrt. 18:57
  • 19
Dick Schreuder van NEC met Ajax-logo

Dick Schreuder over ontslag Fred Grim bij Ajax: 'Ik voel daar niets bij'

  • zo 8 maart, 20:34
  • 8 mrt. 20:34
  • 6
Davy Klaassen, Josip Sutalo en Wout Weghorst tijdens Ajax - FC Groningen

Sutalo zakt door het ijs in Groningen: 'Alles en iedereen kwijt, geen idee waar hij staat'

  • zo 8 maart, 08:55
  • 8 mrt. 08:55
  • 8
0 2 reacties
Reageren
2 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Rens Tielen
4 Reacties
1.029 Dagen lid
18 Likes
Rens Tielen
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Pas op wat je zegt Porto want AZ heeft ook gewonnen met 2-1 tegen Sparta Praag

Herman van de Gronden
2 Reacties
955 Dagen lid
0 Likes
Herman van de Gronden
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Gelukkig maar, want in de nieuwe opzet van de Europese competities hebben Nederlandse teams met geen hoge coëfficiënten score, niets te zoeken in de CL, thans op PSV na dan! En als er bij Ajax en Feyenoord echt mensen met een zakelijk en creatief vermogen opstaan om wat nu niet gewaardeerd mag worden in de jaarrekening, dit vermogen te realiseren als echte activa op de balans. Dan liggen er kansen van aansluiting bij de Europese top! Ajax zit op goud met de Arena ondergrond en complex de Toekomst, goud waard, maar als je er geen verstand van hebt, dan houdt het op!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Rens Tielen
4 Reacties
1.029 Dagen lid
18 Likes
Rens Tielen
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Pas op wat je zegt Porto want AZ heeft ook gewonnen met 2-1 tegen Sparta Praag

Herman van de Gronden
2 Reacties
955 Dagen lid
0 Likes
Herman van de Gronden
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Gelukkig maar, want in de nieuwe opzet van de Europese competities hebben Nederlandse teams met geen hoge coëfficiënten score, niets te zoeken in de CL, thans op PSV na dan! En als er bij Ajax en Feyenoord echt mensen met een zakelijk en creatief vermogen opstaan om wat nu niet gewaardeerd mag worden in de jaarrekening, dit vermogen te realiseren als echte activa op de balans. Dan liggen er kansen van aansluiting bij de Europese top! Ajax zit op goud met de Arena ondergrond en complex de Toekomst, goud waard, maar als je er geen verstand van hebt, dan houdt het op!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
26
44
68
2
Feyenoord
26
20
49
3
NEC
26
21
46
4
Twente
26
18
44
5
Ajax
26
14
44

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws