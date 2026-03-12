Nederland is tweede Champions League-ticket definitief kwijt

Nederland raakt definitief de zesde plaats op de UEFA-coëfficiëntenranglijst kwijt. Door de Conference League-zege van FC Porto bij VfB Stuttgart staat vast dat de Eredivisie over twee seizoenen nog maar één club rechtstreeks mag afvaardigen naar de hoofdfase van de UEFA Champions League.
Nederland veroverde de zesde plek op Portugal in het voorjaar van 2023. Na een sterke Europese zomer leek die positie veilig, maar een zwakke periode in het najaar en de winter zorgde ervoor dat Portugal de ranglijst weer overnam. Daardoor moet Nederland voorlopig een stap terug doen op het Europese toneel.
De zesde plek plek werd eind januari overgenomen door Portugal en inmiddels hebben de clubs uit de Liga Portugal een beslissend gat hebben geslagen. Een comeback van Nederland was al hoogst onwaarschijnlijk, maar werd donderdagavond definitief uitgesloten.
Dankzij de overwinning van Porto – de ploeg van trainer Francesco Farioli – liep de Portugese voorsprong op tot 2,654 punten. Nederland kan dit seizoen nog maximaal 2,58 punten verzamelen. Dat scenario zou alleen werkelijkheid worden als AZ vanaf nu al zijn wedstrijden in de Conference League wint.
Door het verlies van de zesde plaats verandert de Europese verdeling vanaf het seizoen 2027/28. Dan is alleen de landskampioen van Nederland nog rechtstreeks geplaatst voor de hoofdfase van de Champions League. De nummer twee van de competitie moet zich via de voorrondes proberen te kwalificeren.
De winnaar van de KNVB Beker blijft verzekerd van deelname aan de hoofdfase van de Europa League. De nummer drie van de Eredivisie stroomt volgens de huidige verdeling in de tweede voorronde van dat toernooi in. De winnaar van de play-offs voor Europees voetbal begint in de tweede voorronde van de Conference League.
Voor het komende seizoen verandert er nog niets: de Eredivisie levert dan nog minimaal twee clubs af aan de hoofdfase van de Champions League. De nummer drie van de competitie moet zich via de kwalificaties zien te plaatsen.
Gelukkig maar, want in de nieuwe opzet van de Europese competities hebben Nederlandse teams met geen hoge coëfficiënten score, niets te zoeken in de CL, thans op PSV na dan! En als er bij Ajax en Feyenoord echt mensen met een zakelijk en creatief vermogen opstaan om wat nu niet gewaardeerd mag worden in de jaarrekening, dit vermogen te realiseren als echte activa op de balans. Dan liggen er kansen van aansluiting bij de Europese top! Ajax zit op goud met de Arena ondergrond en complex de Toekomst, goud waard, maar als je er geen verstand van hebt, dan houdt het op!
