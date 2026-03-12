Maurice Steijn lijkt een van de kandidaten om de nieuwe hoofdtrainer van AZ te worden. Het Instagram-account Voetbalalert publiceert donderdag een foto waarop te zien zou zijn dat Steijn in gesprek is met Max Huiberts, de technisch directeur van de Alkmaarders. Momenteel is Steijn nog de trainer van Sparta Rotterdam.

AZ ontsloeg Maarten Martens in januari en wordt sindsdien op interim-basis geleid door Lee-Roy Echteld. De interim-trainer haalde de bekerfinale met de Alkmaarders, al blijft AZ onder hem wisselvallig presteren. Tot dusver was Anthony Correia (Telstar) de meest genoemde naam als potentiële nieuwe trainer van AZ, maar inmiddels lijkt Steijn dus ook in de race.

Anderhalve week geleden maakte Steijn bekend bezig te zijn aan zijn laatste seizoen bij Sparta. Ondanks de goede resultaten in de Eredivisie besloot hij zijn aflopende contract niet te verlengen. “Het verhaal was gewoon prima, maar ik ben gewoon toe aan een nieuwe uitdaging”, zei hij daarover. Die nieuwe uitdaging wacht misschien dus in Alkmaar.

Het gesprek tussen Steijn en Huiberts vond plaats bij hotel Van der Valk in Akersloot. Het is niet bekend of het hun eerste gesprek was. Steijn was in Nederland eerder werkzaam als trainer van ADO Den Haag, VVV-Venlo, NAC Breda en Ajax. Zijn avontuur bij Ajax werd een grote mislukking, maar AZ kan hem een nieuwe kans bieden om zich te bewijzen bij een grote club.