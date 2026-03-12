De onzekerheid rond de deelname van Iran aan het WK 2026 blijft voor speculatie zorgen. Volgens assistent-bondscoach René Meulensteen van Irak gaan er geruchten dat FIFA een verrassende vervanger op het oog heeft: Italië.

De voormalige assistent van Sir Alex Ferguson bij Manchester United bespreekt bij talkSPORT de mogelijke scenario’s als Iran definitief besluit het wereldkampioenschap te boycotten.

Meulensteen: ‘FIFA zou liever Italië hebben’

Iran staat momenteel op de nominatie om het WK 2026 te missen vanwege de politieke spanningen met gastland Verenigde Staten. De Iraanse minister van Sport, Ahmad Donyamali, stelde eerder al dat deelname onder de huidige omstandigheden vrijwel onmogelijk is.

Artikel gaat verder onder video

Dat roept automatisch de vraag op welk land de plek van Iran zou innemen. Volgens Meulensteen ligt een Aziatische vervanger het meest voor de hand. "Via de AFC zijn wij het hoogst geplaatste land. Dan zouden wij de plek van Iran overnemen", zegt Meulensteen over Irak. “Daarna zou de Verenigde Arabische Emiraten kunnen doorschuiven om tegen de winnaar van Suriname en Bolivia te spelen.”

Maar volgens de Nederlandse trainer gaan er achter de schermen ook andere verhalen rond. “Er gaan ook geruchten dat als FIFA de uiteindelijke beslissing neemt, ze misschien het hoogst gerangschikte land op de FIFA-ranglijst willen laten instromen. Dat zou Italië zijn.” Meulensteen suggereert dat commerciële en sportieve belangen daarbij een rol kunnen spelen. “Je kunt je afvragen: wie zouden ze liever op het WK hebben?”

Politieke spanningen zetten WK-deelname onder druk

De situatie rond Iran is de afgelopen weken sterk geëscaleerd. Na militaire acties van de Verenigde Staten en Israël tegen Iran en daaropvolgende vergeldingsaanvallen is de relatie verder verslechterd.

De Amerikaanse president Donald Trump mengde zich donderdag voor het eerst in het debat. Hij stelde dat het Iraanse team wel welkom is op het WK, maar dat het 'niet gepast' zou zijn als de ploeg naar de Verenigde Staten reist vanwege veiligheidsrisico’s. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft vooralsnog geen definitief standpunt ingenomen over de situatie.

Italië aast op eerste WK sinds 2014

Mocht FIFA daadwerkelijk besluiten een vervanger aan te wijzen op basis van de wereldranglijst, dan kan Italië dus in beeld komen. De viervoudig wereldkampioen ontbreekt al jaren op het mondiale podium en probeert zich momenteel via de Europese play-offs alsnog te plaatsen voor het WK 2026.

De Azzurri – die hun laatste WK speelden in 2014 – moeten eerst zien af te rekenen met Noord-Ierland en mogelijk daarna met Wales of Bosnië en Herzegovina. Lukt dat niet, dan zou volgens Meulensteen een opmerkelijk scenario kunnen ontstaan waarin Italië via een achterdeur alsnog op het wereldkampioenschap verschijnt.

Vooralsnog is er echter niets officieel bevestigd en blijft de situatie rond Iran én een mogelijke vervanger volledig open.