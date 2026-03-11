Jordi Cruijff gaat komende zomer de bezem rigoureus door de selectie van Ajax halen én opnieuw een trainerswissel doorvoeren. Die verwachting spreekt clubwatcher Johan Inan althans uit in de AD Voetbalpodcast.

Cruijff is per 1 februari jongstleden officieel aangesteld als technisch directeur van Ajax, als opvolger van Alex Kroes. In korte tijd heeft hij zijn stempel al flink gedrukt in Amsterdam. Eerst moest Jong Ajax-trainer Willem Weijs eraan geloven, hij werd vervangen door Cruijffs goede bekende Óscar García. Afgelopen zondag sneuvelde ook interim-coach Fred Grim bij het eerste en werd García intern doorgeschoven naar de hoofdmacht. Aan de Spanjaard de taak om Ajax in het restant van het seizoen naar de cruciale tweede plaats - en daarmee een ticket voor de Champions League - te coachen.

Cruijff wil snel resultaat

“Jordi Cruijff komt binnen en zegt: jij gaat eruit, jij gaat eruit, jij moet dit doen, jij moet dat doen", signaleert Inan. Daarbij steekt de nieuwe technisch directeur zijn ambities niet onder stoelen of banken: “Ik wil zo snel mogelijk terug naar de top.” Het contrast met zijn voorganger is dan ook groot: “Cruijff is daarin echt een tegenpool van Alex Kroes. Waar Kroes zich overal mee wil bemoeien, is Cruijff totaal niet van het polderen en ook niet van woorden als project en lange termijn.” Cruijff koos bovendien bewust voor een korter contract (tot medio 2028) om zichzelf te pushen. “Hij wil meteen een winnend elftal creëren en meteen kampioen worden. Dan zet je heel hoog in en ben je enorm ambitieus”, aldus Inan.

Grote schoonmaak verwacht

Waar Cruijff zich nu al nadrukkelijk laat gelden, verwacht Inan dat er komende zomer nog veel meer veranderingen aan gaan komen. “Er is ontzettend veel werk te verrichten in de transferperiode. Ik denk ook dat er een hele grote schoonmaak gaat plaatsvinden.” Ook op de trainerspositie verwacht de clubwatcher een nieuwe mutatie. “Ik ga er niet van uit dat García de beoogde hoofdtrainer is. Dat is puur op gevoel. Zijn cv is te zwaar voor Jong Ajax, maar te licht voor Ajax 1. Ik verwacht een andere hoofdtrainer voor Ajax", besluit Inan.