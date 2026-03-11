Jordi Cruijff gaat komende zomer de bezem rigoureus door de selectie van Ajax halen én opnieuw een trainerswissel doorvoeren. Die verwachting spreekt clubwatcher Johan Inan althans uit in de AD Voetbalpodcast.
Cruijff is per 1 februari jongstleden officieel aangesteld als technisch directeur van Ajax, als opvolger van Alex Kroes. In korte tijd heeft hij zijn stempel al flink gedrukt in Amsterdam. Eerst moest Jong Ajax-trainer Willem Weijs eraan geloven, hij werd vervangen door Cruijffs goede bekende Óscar García. Afgelopen zondag sneuvelde ook interim-coach Fred Grim bij het eerste en werd García intern doorgeschoven naar de hoofdmacht. Aan de Spanjaard de taak om Ajax in het restant van het seizoen naar de cruciale tweede plaats - en daarmee een ticket voor de Champions League - te coachen.
“Jordi Cruijff komt binnen en zegt: jij gaat eruit, jij gaat eruit, jij moet dit doen, jij moet dat doen", signaleert Inan. Daarbij steekt de nieuwe technisch directeur zijn ambities niet onder stoelen of banken: “Ik wil zo snel mogelijk terug naar de top.” Het contrast met zijn voorganger is dan ook groot: “Cruijff is daarin echt een tegenpool van Alex Kroes. Waar Kroes zich overal mee wil bemoeien, is Cruijff totaal niet van het polderen en ook niet van woorden als project en lange termijn.” Cruijff koos bovendien bewust voor een korter contract (tot medio 2028) om zichzelf te pushen. “Hij wil meteen een winnend elftal creëren en meteen kampioen worden. Dan zet je heel hoog in en ben je enorm ambitieus”, aldus Inan.
Waar Cruijff zich nu al nadrukkelijk laat gelden, verwacht Inan dat er komende zomer nog veel meer veranderingen aan gaan komen. “Er is ontzettend veel werk te verrichten in de transferperiode. Ik denk ook dat er een hele grote schoonmaak gaat plaatsvinden.” Ook op de trainerspositie verwacht de clubwatcher een nieuwe mutatie. “Ik ga er niet van uit dat García de beoogde hoofdtrainer is. Dat is puur op gevoel. Zijn cv is te zwaar voor Jong Ajax, maar te licht voor Ajax 1. Ik verwacht een andere hoofdtrainer voor Ajax", besluit Inan.
De bezem erdoor halen, dat is wat Ajax hard nodig heeft. Wat betreft de transferperiode: Dat zal een zware dobber worden. De spelers die weg mogen/moeten, zullen geen van allen de hoofdprijs opleveren (reken maar op flinke verliezen) en de beoogde (kwalitatief betere) aankopen krijg je óók niet voor een appel en ei. Die 2e plek in de competitie is dus wel héél noodzakelijk, García heeft een zware klus te klaren.
@SWVoetbal. kroes en beuker hebben spelers voor een habbekrats weg gegeven en aan huurlingen ook klauwen met geld uitgegeven waar ajax niets aan had daar ging het al fout en met sven Mislintat en dan ook nog trainers aanstellen waar je niets mee op geschoten bent zowel het eerste 8 trainers en jong ajax 8 trainers allemaal waardeloze
Je kan de bezem er wel doorheen willen halen qua selectie, maar de prijzen die je ervoor wilt hebben is niemand bereid te betalen. Zeker niet voor spelers die de subtop in Europa niet eens wilt hebben. Een Sutalo, een Wijndal, een Gaaei, een teleurstellende Gloukh, terugkerende huurlingen als een Sosa, Akpom, Van den Boomen. Spelers die geen toegevoegde waarde meer hebben als een Berghuis. Een loodzware taak die afgelopen transferperiodes ook niet gelukt is.
Die grote schoonmaak is hárd nodig. Er lopen een paar tussen met een grote bek, zoals Weghorst en Berghuis. Er loopt er een tussen die langzamerhand over zijn houdbaarheidsdatum heen is qua actief voetbal. Er lopen een paar aankopen tussen die nog steeds niet uit de verf hebben kunnen komen omdat ze op een andere plek, dan hun gebruikelijke plek zijn gezet. En dan loopt er ook nog eentje die al terug gezet was naar jong, en uit pure paniek weer terug gehaald is naar 1. Dus lekker de bezem er doorheen en sowiso, lekker doorgaan met de voorhoede Godts, Dolberg en Bounida, en nog een paar eigen kweek en aangekochte spelers, en de rest eruit en vervangen. En een paar stevige trappen onder hun reet, zodat de peper er ook weer in komt, en we weer wat vuur op het veld gaan zien. We gaan he
