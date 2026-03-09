Ajax heef de technische staf van het eerste elftal per direct versterkt met Kiki Musampa, dat meldt Voetbal International. De oud-speler van de Amsterdammers maakt de overstap van Jong Ajax naar de hoofdmacht, in het kielzog van de nieuwe hoofdtrainer Oscar García. Volgens de clubleiding is Musampa een belangrijke toevoeging aan de staf die de weg omhoog moet gaan inzetten.

De trainerswissel bij Ajax kwam afgelopen zondag tot stand na een besluit van Jordi Cruijff. Interim-trainer Fred Grim keert hierdoor terug in zijn oude functie als Head of Coaching, terwijl García wordt doorgeschoven vanuit de beloften om de taken als hoofdtrainer van Ajax 1 over te nemen. De Spanjaard krijgt in de technische staf gezelschap van een aantal vertrouwde gezichten met wie hij de afgelopen periode al intensief samenwerkte bij Jong Ajax.

De verschuivingen hebben ook gevolgen voor de bezetting bij de beloften, waar Paul Nuijten is aangesteld als de nieuwe hoofdtrainer, en Urby Emanuelson als assistent-trainer.

García neemt vertrouwde gezichten mee naar Ajax 1

Naast de promotie van de hoofdtrainer zelf, maken ook assistent-trainer Carlos García, keeperstrainer Juan Pablo Colinas en fysiektrainer Enrique Sanz de overstap naar het eerste elftal. Dit drietal is, net als de nieuwe eindverantwoordelijke, afkomstig uit Spanje. De komst van Colinas heeft directe gevolgen voor de huidige samenstelling van de staf; hij neemt de taken over van keeperstrainer Harmen Kuperus, die daardoor plaats moet maken bij de hoofdmacht.

Ondanks de vele wijzigingen en de komst van de nieuwe Spaanse enclave blijft Denny Landzaat wel actief in de staf van Ajax 1. De komst van Musampa is eveneens een opvallende toevoeging aan de staf van García. Hij is sinds de zomer van 2024 werkzaam bij Ajax, waar hij aanvankelijk begon als assistent bij de Onder-19 voordat hij de overstap maakte naar Jong Ajax.

Musampa fungeert als belangrijke schakel in de staf

Musampa spreekt vloeiend Spaans vanwege zijn verleden als speler bij Atlético Madrid, wat hem een ideale tussenpersoon maakt tussen de Spaanse stafleden en de spelersgroep. De samenwerking tussen García en Musampa bij de beloften beviel blijkbaar zo goed dat zij nu gezamenlijk de stap naar het eerste elftal zetten om de sportieve prestaties te verbeteren. De Amsterdammers zijn na de nederlaag tegen FC Groningen afgezakt naar de vijfde plaats in de Eredivisie.