Hoewel de druk op Robin van Persie toeneemt, verwacht Valentijn Driessen niet dat Feyenoord op korte termijn afscheid zal nemen van de hoofdtrainer. In de podcast Kick-Off van De Telegraaf gaf de chef voetbal aan dat de clubleiding daar volgens hem op dit moment geen plannen voor heeft.

Volgens Driessen speelt vooral de huidige positie van Feyenoord in de Eredivisie een belangrijke rol. De Rotterdammers staan nog altijd tweede en hebben een voorsprong van drie punten op NEC Nijmegen. Daarmee ligt plaatsing voor de Champions League nog steeds binnen handbereik.

“Volgens mij is de leiding van Feyenoord niet van plan om Van Persie weg te sturen. Hij staat tweede. Gisteren was het natuurlijk geen hoogstaande partij, maar ze hebben nog steeds drie punten voorsprong op NEC en zijn op weg naar de Champions League. Dan ga je niet zo snel een trainer buiten gooien, zeker niet als je geen garantie hebt dat het meteen beter wordt.”

Geen hoofdtrainer van Feyenoord

Toch is Driessen kritisch op de kwaliteiten van Van Persie als hoofdtrainer. De journalist twijfelt openlijk of de voormalig topspits op dit moment al klaar is voor een rol bij een club als Feyenoord. “Dat Robin van Persie geen hoofdtrainer van Feyenoord is, dat zie ik ook wel. Ik denk dat hij daarvoor op dit moment niet de kwaliteiten heeft,” aldus Driessen. Toch vindt hij een ontslag op dit moment weinig zinvol. “Je bent nu zo ver in het seizoen en je staat nog steeds op die plek. Dan moet je ook door die zure appel heen bijten en ermee doorgaan.”

Vergelijking met Ajax

Driessen trok ook een vergelijking met het spel van Ajax. Volgens hem is er een duidelijk verschil te zien in niveau en ontwikkeling tussen beide ploegen. “Als ik Feyenoord zie spelen of Ajax zie spelen, dan is dat wel een wereld van verschil,” stelde hij. Hij zag bij Feyenoord nog wel positieve signalen. “Ik zag nog wel een bepaalde wil bij Feyenoord. Ze speelden in de eerste helft nog best redelijk, ook al kwamen ze uiteindelijk op achterstand.”

Kritiek op verdediging

Wat Driessen vooral opviel, waren de tegendoelpunten uit standaardsituaties. Volgens hem had Van Persie daar vooraf juist nadrukkelijk voor gewaarschuwd. “Van Persie zei vooraf al: oppassen voor corners, vrije trappen, ingooien en voorzetten. En precies daaruit kreeg Feyenoord de goals tegen,” aldus Driessen. Hij wees daarbij onder meer naar het verdedigende werk van In-Beom Hwang bij een van de tegentreffers. “Bij die tweede goal staat Hwang als een toerist om zich heen te kijken. Kemper geeft een goede voorzet en dan staan Anel Ahmedhodzic en Jordan Bos ook passief te dekken.”

Volgens Driessen kun je zulke momenten niet meer vanaf de zijlijn corrigeren. “Maar als je dat allemaal vooraf hebt aangegeven en het gebeurt alsnog, dan vraag je je wel af of alles nog binnenkomt wat je als coach tegen die spelers zegt.”

Ondanks zijn kritiek denkt Driessen dat Feyenoord het seizoen simpelweg moet afmaken met Van Persie op de bank. “Hij moet het seizoen afmaken en tweede worden. Daarna kan hij via de voordeur naar buiten.”