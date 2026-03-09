Met het ontslag van Fred Grim als interim-trainer van Ajax heeft Jordi Cruijff een ‘Kleine Revolutie’ ingezet, zo schrijft Valentijn Driessen in zijn column in De Telegraaf. De verslaggever stelt dat spelers als , en moeten vrezen voor hun toekomst.

Cruijff begon in februari als technisch directeur van Ajax en liet zich vrijwel direct gelden door Willem Weijs te ontslaan als trainer van Jong Ajax. Zondag maakte de bestuurder zijn tweede slachtoffer, toen Grim uit zijn functie van interim-trainer bij de hoofdmacht werd ontheven. Óscar García neemt zijn takenpakket over.

De laatste wedstrijd van Grim ging zaterdag met 3-1 verloren bij FC Groningen. “Natuurlijk is de hoofdtrainer, interim of niet, verantwoordelijk voor de slechte resultaten. Maar wie bepalende, overbetaalde spelers als Davy Klaassen, Wout Weghorst en Steven Berghuis ziet na FC Groningen weet dat het fout zit”, zo ziet Driessen, die benoemt dat het ervaren drietal na de wedstrijd geen verantwoordelijkheid nam en hun inbreng ‘riekte naar sabotage’.

Om Berghuis was veel te doen bij zijn wissel, waar hij de assistent-scheidsrechter verweet geen persoonlijkheid te tonen toen hij zich liet overrulen door de scheidsrechter. “Maar zelf toonde Berghuis in het veld geen enkele persoonlijkheid. Na afloop gaven hij, en ook Klaassen en Weghorst niet thuis”, doelt Driessen op het gebrek aan interviews van de drie. Alleen Klaassen verscheen als aanvoerder verplicht voor de camera van ESPN.

Flinke klus voor García

Volgens Driessen wacht García een enorme klus bij Ajax 1 en moet hij ‘keihard ingrijpen’. “Pappen en nathouden werkt niet met al deze zogenaamde grote Ajacieden”, stelt de journalist. Hij gelooft erin dat de Spaanse oefenmeester steun zal krijgen van Cruijff in zijn keuzes. “Die weet namelijk dat veel spelers in de A-selectie de volgende slachtoffers zullen zijn van diens Kleine Revolutie.”