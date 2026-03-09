Rafael van der Vaart legt schuld ontslag Fred Grim bij Ajax-spelers

Rafael van der Vaart vindt dat het ontslag van Ajax-trainer Fred Grim vooral te wijten valt aan de spelers. De analist van de NOS vindt het te makkelijk om de trainer aan te wijzen als de veroorzaker van de problemen in Amsterdam.

"Ik zoek het altijd bij de spelers", begint Van der Vaart zondagavond in Studio Voetbal. "Het is bij Mislintat begonnen, dat we al zeiden: is het goed genoeg? Elke club heeft er wel een miskoop tussenzitten, maar dit is wel extreem."

Van der Vaart vervolgt: "Ajax heeft matige spelers, zonder zelfvertrouwen. Noem mij iemand waarvoor je naar het stadion komt. De spelers moeten het doen", stelt de analist. Zijn collega Pierre van Hooijdonk is het niet met hem eens. Hij stelt dat Grim wel degelijk iets te verwijten valt.

"Ik pak maar even een voorbeeld. Als ik zie hoeveel goals Ajax heeft tegengekregen uit standaardsituaties, daar snap ik nog steeds de hele opstelling niet. Dat ligt bij een trainer", zegt Van Hooijdonk. "Het is te makkelijk om te zeggen dat het aan de spelers ligt. Dan is iedereen die een goede selectie heeft een goede trainer."

Van Hooijdonk vervolgt: "Als je die selectie hebt met deze mankementen… dan pakt een slechte trainer geen punten, een matige trainer houdt het een beetje in balans, en een goede trainer sprokkelt toch nog wat punten bij elkaar."