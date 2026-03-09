Live voetbal 5

Bischop: 'Vrienden van Feyenoord willen per direct afscheid van Van Persie'

Robin van Persie in De Kuip
Foto: © Imago
4 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
9 maart 2026, 19:43   Bijgewerkt: 19:49

Feyenoord-trainer Robin van Persie bevindt zich in zwaar weer na het 3-3 gelijkspel tegen NAC Breda van afgelopen zondag. De druk vanuit de invloedrijke achterban lijkt onhoudbaar te worden. Vooral bij de Vrienden van Feyenoord (VvF) is de maat vol na de tegenvallende resultaten van de laatste maanden, waarbij de achterstand op koploper PSV is opgelopen tot negentien punten. Dat meldt Sinclair Bischop bij ESPN Vandaag.

De VvF, een groep van vermogende participanten met een stevige vinger in de pap in De Kuip, pleit openlijk voor een harde ingreep. Volgens Sinclair Bischop van ESPN is er binnen dit orgaan geen draagvlak meer voor de huidige hoofdtrainer, die in februari vorig jaar werd aangesteld. "Bij de Vrienden van Feyenoord is de algehele opinie dat er per direct afscheid genomen moet worden van Van Persie", zo meldt de verslaggever.

De verslaggever vervolgt: "We weten dat Dennis te Kloese achter Van Persie staat, die steunt hem. Al is er binnen de Raad van Commissarissen en directie verdeeldheid."

"Er wordt vanavond vuurwerk verwacht en dan zou het zomaar kunnen dat de opinie zodanig gaat kantelen en dat ook Te Kloese overstag gaat", aldus de journalist.

Mogelijk morgenochtend al nieuws voor Van Persie

Artikel gaat verder onder video

Mocht de clubleiding inderdaad besluiten om de samenwerking met Van Persie te beëindigen, dan zal de trainer daar niet direct vanavond van op de hoogte worden gesteld. De verwachting is dat de club de tijd neemt om de beslissing intern te verwerken voordat de hoofdrolspeler zelf wordt ingelicht over zijn toekomst bij de Rotterdammers. "Mocht er vanavond een besluit vallen, dan zal er ongetwijfeld eerst morgenochtend met Van Persie gesproken worden", meent Bischop.

Voortzetten van Russische roulette

Ondanks de roep om een ontslag is het nog niet zeker of Feyenoord daadwerkelijk afscheid neemt van de oefenmeester, die nog een contract heeft tot medio 2027. De club staat momenteel weliswaar tweede in de Eredivisie, maar ziet de concurrentie van NEC en FC Twente naderen. Volgens Bischop kan de directie er ook voor kiezen om de huidige situatie nog even aan te kijken, al brengt dat grote sportieve risico's met zich mee. "Maar het kan ook zo zijn dat de leiding van Feyenoord toch doorgaat met, hoe oneerbiedig je het kan zeggen, Russische roulette", besluit hij.

Moet Feyenoord Robin van Persie per direct ontslaan?

Laden...
357 stemmen

➡️ Meer over Van Persie

Quarlon
Erkende gebruiker! Meer info
1.061 Reacties
1.260 Dagen lid
4.044 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Dat zijn nog eens echte vrienden

jabadabadoe
140 Reacties
225 Dagen lid
172 Likes
jabadabadoe
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Inderdaad. Zij hebben het beste voor met Feyenoord en dat is zonder Van Persie. Ik begrijp dat hatertjes dat liever niet zien en dat grapjes over maken.

Positievo
373 Reacties
77 Dagen lid
484 Likes
Positievo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Quarlon met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig

jabadabadoe
140 Reacties
225 Dagen lid
172 Likes
jabadabadoe
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De vrienden van Feyenoord hebben niet meer de invloed die zij hadden ... Helaas. Het beste voor Feyenoord is dat Robin wiebert en er een interim komt die de 2e plaats veilig stelt.

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
26
44
68
2
Feyenoord
26
20
49
3
NEC
26
21
46
4
Twente
26
18
44
5
Ajax
26
14
44

Complete Stand

