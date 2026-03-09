Feyenoord-trainer Robin van Persie bevindt zich in zwaar weer na het 3-3 gelijkspel tegen NAC Breda van afgelopen zondag. De druk vanuit de invloedrijke achterban lijkt onhoudbaar te worden. Vooral bij de Vrienden van Feyenoord (VvF) is de maat vol na de tegenvallende resultaten van de laatste maanden, waarbij de achterstand op koploper PSV is opgelopen tot negentien punten. Dat meldt Sinclair Bischop bij ESPN Vandaag.

De VvF, een groep van vermogende participanten met een stevige vinger in de pap in De Kuip, pleit openlijk voor een harde ingreep. Volgens Sinclair Bischop van ESPN is er binnen dit orgaan geen draagvlak meer voor de huidige hoofdtrainer, die in februari vorig jaar werd aangesteld. "Bij de Vrienden van Feyenoord is de algehele opinie dat er per direct afscheid genomen moet worden van Van Persie", zo meldt de verslaggever.

De verslaggever vervolgt: "We weten dat Dennis te Kloese achter Van Persie staat, die steunt hem. Al is er binnen de Raad van Commissarissen en directie verdeeldheid."

"Er wordt vanavond vuurwerk verwacht en dan zou het zomaar kunnen dat de opinie zodanig gaat kantelen en dat ook Te Kloese overstag gaat", aldus de journalist.

Mogelijk morgenochtend al nieuws voor Van Persie

Mocht de clubleiding inderdaad besluiten om de samenwerking met Van Persie te beëindigen, dan zal de trainer daar niet direct vanavond van op de hoogte worden gesteld. De verwachting is dat de club de tijd neemt om de beslissing intern te verwerken voordat de hoofdrolspeler zelf wordt ingelicht over zijn toekomst bij de Rotterdammers. "Mocht er vanavond een besluit vallen, dan zal er ongetwijfeld eerst morgenochtend met Van Persie gesproken worden", meent Bischop.

Voortzetten van Russische roulette

Ondanks de roep om een ontslag is het nog niet zeker of Feyenoord daadwerkelijk afscheid neemt van de oefenmeester, die nog een contract heeft tot medio 2027. De club staat momenteel weliswaar tweede in de Eredivisie, maar ziet de concurrentie van NEC en FC Twente naderen. Volgens Bischop kan de directie er ook voor kiezen om de huidige situatie nog even aan te kijken, al brengt dat grote sportieve risico's met zich mee. "Maar het kan ook zo zijn dat de leiding van Feyenoord toch doorgaat met, hoe oneerbiedig je het kan zeggen, Russische roulette", besluit hij.

