Feyenoord-trainer Robin van Persie bevindt zich in zwaar weer na het 3-3 gelijkspel tegen NAC Breda van afgelopen zondag. De druk vanuit de invloedrijke achterban lijkt onhoudbaar te worden. Vooral bij de Vrienden van Feyenoord (VvF) is de maat vol na de tegenvallende resultaten van de laatste maanden, waarbij de achterstand op koploper PSV is opgelopen tot negentien punten. Dat meldt Sinclair Bischop bij ESPN Vandaag.
De VvF, een groep van vermogende participanten met een stevige vinger in de pap in De Kuip, pleit openlijk voor een harde ingreep. Volgens Sinclair Bischop van ESPN is er binnen dit orgaan geen draagvlak meer voor de huidige hoofdtrainer, die in februari vorig jaar werd aangesteld. "Bij de Vrienden van Feyenoord is de algehele opinie dat er per direct afscheid genomen moet worden van Van Persie", zo meldt de verslaggever.
De verslaggever vervolgt: "We weten dat Dennis te Kloese achter Van Persie staat, die steunt hem. Al is er binnen de Raad van Commissarissen en directie verdeeldheid."
"Er wordt vanavond vuurwerk verwacht en dan zou het zomaar kunnen dat de opinie zodanig gaat kantelen en dat ook Te Kloese overstag gaat", aldus de journalist.
Mocht de clubleiding inderdaad besluiten om de samenwerking met Van Persie te beëindigen, dan zal de trainer daar niet direct vanavond van op de hoogte worden gesteld. De verwachting is dat de club de tijd neemt om de beslissing intern te verwerken voordat de hoofdrolspeler zelf wordt ingelicht over zijn toekomst bij de Rotterdammers. "Mocht er vanavond een besluit vallen, dan zal er ongetwijfeld eerst morgenochtend met Van Persie gesproken worden", meent Bischop.
Ondanks de roep om een ontslag is het nog niet zeker of Feyenoord daadwerkelijk afscheid neemt van de oefenmeester, die nog een contract heeft tot medio 2027. De club staat momenteel weliswaar tweede in de Eredivisie, maar ziet de concurrentie van NEC en FC Twente naderen. Volgens Bischop kan de directie er ook voor kiezen om de huidige situatie nog even aan te kijken, al brengt dat grote sportieve risico's met zich mee. "Maar het kan ook zo zijn dat de leiding van Feyenoord toch doorgaat met, hoe oneerbiedig je het kan zeggen, Russische roulette", besluit hij.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Dat zijn nog eens echte vrienden
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Dat zijn nog eens echte vrienden