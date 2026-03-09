Perez en Krabbendam botsen over 'negatief journaille' tegen Van Persie

De prestaties van Feyenoord en het optreden van trainer Robin van Persie zorgden voor een felle discussie aan tafel bij het ESPN-programma Voetbalpraat. Daar gingen journalist Martijn Krabbendam en analist Kenneth Perez uitgebreid met elkaar in debat over het spel van de Rotterdammers en de kritische vragen vanuit de media.

Krabbendam stelde dat de trainer te positief naar de wedstrijden kijkt. “Ik heb wel het idee dat Van Persie soms iets te optimistisch is, dat hebben we allemaal wel gezien tegen NAC,” zei Krabbendam. Perez vroeg vervolgens wat hij precies had gezien in die wedstrijd. Volgens de Feyenoord-watcher begon de ploeg nog goed aan het duel. “Ze kwamen op voorsprong, maar geven het daarna weg met drie goals van NAC. Na een minuut of vijftig stond het 3-3 en daarna heb ik eigenlijk niets meer gezien van Feyenoord.”

Discussie over kritiek

Perez zette vraagtekens bij die conclusie en wees erop dat Feyenoord niet de hele wedstrijd slecht speelde. “Het was dus niet van minuut één tot en met negentig niets,” reageerde de analist. Daarmee doelde hij ook op een kritische vraag van Krabbendams collega Mikos Gouka tijdens de persconferentie. Krabbendam reageerde zichtbaar geïrriteerd op die opmerking en legde uit dat de kritiek vooral gericht was op het totaalbeeld van de wedstrijd. “Moeten we nou blij zijn met een redelijke eerste helft waarin Feyenoord alsnog makkelijk drie goals weggeeft? En vervolgens bij een stand van 3-3 vijftig minuten lang waarin ze niets creëren en NAC in de slotfase de gevaarlijkste ploeg laten zijn. Moet je daar dan tevreden over zijn als trainer van Feyenoord?”

Perez vond op zijn beurt dat de kritiek vanuit de media soms erg negatief kan overkomen. “Je merkt dat mensen zeggen: het journaille is klaar met Van Persie. Dat zie je ook terug in de vraagstelling. Het is vaak heel negatief, terwijl er ook positieve momenten in wedstrijden zitten,” aldus Perez. Krabbendam was het daar duidelijk niet mee eens. “Als ik Fortuna Sittard of Telstar had gevolgd, had ik gedacht dat ze aardig voor de dag kwamen tegen NAC Breda.”

De journalist benadrukte dat het volgens hem juist de taak van de media is om kritische vragen te stellen wanneer dat nodig is. “Volgende keer leggen we de rode loper voor hem uit en gaan we allemaal applaudisseren,” zei Krabbendam cynisch. “Er wordt gedaan alsof Feyenoord een galavoorstelling heeft afgeleverd in Breda. De trainer zegt je dat de instelling goed was en dat alles goed ging, maar dan mag je toch best zeggen dat dat wel een beetje meevalt.”

Realistischer beeld

Perez vroeg vervolgens of de media dan hopen dat Van Persie toegeeft dat Feyenoord slecht speelde. Volgens Krabbendam gaat het hem vooral om een realistischer beeld van de wedstrijd. “Hij hoeft niet te zeggen dat alles slecht was, maar een iets realistischer beeld mag wel. Als hij zegt we begonnen aardig en kwamen op voorsprong, maar na rust was het niet best, dan is dat prima. De meeste mensen hebben die wedstrijd gezien.”