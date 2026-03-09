Live voetbal

Amateurdebuut Wesley Sneijder krijgt staartje: tegenstander in protest wegens wisselmomenten

Wesley Sneijder
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
9 maart 2026, 21:45

Wesley Sneijder (41) maakte afgelopen zaterdag zijn veelbesproken debuut voor de Utrechtse vierdeklasser OSM '75, maar die rentree krijgt mogelijk nog een vervelend staartje. Focus '07 heeft namelijk officieel een protest ingediend bij de KNVB naar aanleiding van de 1-0 nederlaag in Maarssenbroek. Volgens de koploper heeft de thuisploeg een fout gemaakt met het aantal wisselmomenten, waardoor de reglementaire winst mogelijk alsnog naar de club uit Culemborg gaat.

In de zaterdag vierde klasse mogen teams vijf keer wisselen, maar dit mag slechts op drie verschillende momenten gebeuren, de rustperiode niet meegerekend. Volgens Focus '07 zou OSM '75 echter vier keer een wisselmoment hebben gebruikt om verse krachten in te brengen. Sneijder kwam in de zeventigste minuut binnen de lijnen en dat zou precies het moment zijn geweest waarop de regels werden overtreden. Terwijl het sportpark in Maarssenbroek uitliep voor de recordinternational, lijkt de vreugde over de drie punten nu plaats te maken voor onzekerheid.

Focus '07 merkte de fout pas na afloop op

Artikel gaat verder onder video

Hoewel er tijdens de wedstrijd al wat rumoer was langs de lijn, had de technische staf van Focus '07 de situatie niet direct volledig scherp. Coach Niels Bosch geeft toe dat de focus op dat moment ergens anders lag. "Het was mij eerlijk gezegd niet opgevallen, maar ik hoorde het na de wedstrijd", verklaart de oefenmeester.

Van Wijk hoopt op een storm in een glas water

Bij OSM '75 is men zich echter van geen kwaad bewust. Trainer Berry van Wijk stelt dat er een logische verklaring is voor de gang van zaken en hoopt dat de KNVB hierin meegaat. "Het gaat waarschijnlijk om een misverstand, want we hebben een speler gewisseld met een hoofdwond", zegt Van Wijk. Bij een dergelijke medische noodsituatie kunnen er soms andere protocollen gelden, mits de scheidsrechter hiervoor toestemming geeft. Van Wijk rekent er dan ook op dat de uitslag gewoon blijft staan: "Ik denk dat het een storm in een glas water is. Zo niet, dan zou het een grote fout van mij zijn."

