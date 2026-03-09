Live voetbal 1

Derksen ergert zich aan aanstelling De Jong en De Ridder bij Ajax: ‘En Sneijder dan?’

Siem de Jong en Daniel de Ridder van Ajax
Foto: © Imago
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
9 maart 2026, 14:45

Johan Derksen begrijpt niet dat Siem de Jong en Daniel de Ridder door Ajax zijn benoemd als technisch managers, zo laat hij weten in de podcast Groeten uit Grolloo. Volgens de voormalig voetballer hadden de Amsterdammers er veel meer aan gehad om Wesley Sneijder in die functie bij de club te halen.

Ajax maakte afgelopen week bekend dat De Jong en De Ridder zijn aangesteld als technisch managers. Jordi Cruijff wilde het tweetal, dat al ruim twee jaar werd opgeleid in Amsterdam, dolgraag promoveren. Derksen begrijpt hier echter helemaal niets van. “Dat zijn twee van die brave borsten, ideale schoonzonen… Dan denk ik: en Wesley Sneijder dan?”, begint hij.

De recordinternational van Oranje heeft in de afgelopen maand regelmatig contact gehad met Cruijff over een functie bij Ajax, maar dit kwam er tot dusver nog niet van. “Hij heeft wat meer netwerk in de voetballerij en komt wat beter over”, stelt Derksen. “Als die andere twee binnenkomen, moeten ze zich voorstellen, want niemand herkent ze.”

Volgens Derksen zijn De Jong en De Ridder ‘riscoloze investeringen’ van Cruijff. “Ze doen niemand wat kwaad, maar ik weet ook nog niet wat ze Ajax gaan brengen. Het zijn nette jongens.” Dat geldt voor Sneijder iets minder. “Hij houdt de boel wel wakker en hij heeft recht van spreken, want hij heeft alles gewonnen wat er te winnen valt.”

