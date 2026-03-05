Live voetbal

Cruijff stelt De Jong en De Ridder aan als technisch managers bij Ajax

Jordi Cruijff
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
5 maart 2026, 09:53   Bijgewerkt: 10:18

Siem de Jong en Daniel de Ridder worden technisch manager bij Ajax, zo meldt de club via de officiële kanalen. De oud-spelers van de Amsterdammers werden de afgelopen jaren intern opgeleid en draaien nu volledig mee. Technisch directeur Jordi Cruijff zou zich volgens De Telegraaf hard hebben gemaakt voor de promotie van het tweetal.

De Jong en De Ridder werden al ruim twee jaar opgeleid binnen Ajax, samen met Ricardo van Rhijn en Kelly Zeeman. Cruijff heeft nu besloten om het eerstgenoemde tweetal te promoveren tot technisch manager. Inmiddels draaien zij al volledig mee in die rol. Zeeman (media) en Van Rhijn (commercie) blijven ook actief bij Ajax.

Artikel gaat verder onder video

Cruijff reageert verheugd op de aanstelling van De Jong en De Ridder. "Siem en Daniel kennen de voetbalwereld van binnenuit en hebben sinds hun komst ook de organisatorische kant van Ajax leren kennen", laat de technisch directeur weten. "Dat is een waardevolle combinatie voor de club en voor mij. Ze begrijpen wat er speelt op het veld én wat er nodig is daarbuiten. Ik ben blij dat ik met hen kan samenwerken en van hun kennis gebruik kan maken in de stappen die we met Ajax gaan zetten."

De Jong gaat de coördinatie van de scouting op zich nemen. Eerder versterkte Ajax zich, op verzoek van Cruijff, al met de Spaanse topscout Joel Lara. Hij richt zich vooral op spelers voor Ajax 1, Jong Ajax en Ajax Onder 19. Naast de scouting zal De Jong ook het aanspreekpunt worden voor ‘verschillende teams en voetbalinhoudelijke afdelingen’. De Ridder gaat zich met zijn juridische achtergrond bezighouden met het voorbereiden en afwikkelen van transfers en papierwerk. Beide oud-spelers zullen verder als klankbord voor Cruijff, de technische staf en de spelers fungeren.

Signaal van Cruijff

Dat Cruijff er nu voor kiest om De Jong, De Ridder, Zeeman en Van Rhijn vast te leggen, kan volgens De Telegraaf alleen maar als duidelijk signaal gezien worden. De afgelopen tijd bespraken veel media de zorgen om een ‘Spaanse invasie’ in Amsterdam, gezien het Spaanse netwerk van de technisch directeur. “Maar hij laat zien ook open te staan voor kennis en kunde dicht bij huis”, klinkt het.

➡️ Meer Ajax nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jordi Cruijff Ajax

Driessen: ‘Cruijff verantwoordelijk als Ajax met Grim CL misloopt’

  • ma 2 maart, 08:01
  • 2 mrt. 08:01
  • 12
Liverpool-trainer Arne Slot

Driessen stellig: ‘Cruijff moet proberen Slot naar Ajax te halen’

  • ma 23 februari, 08:17
  • 23 feb. 08:17
  • 15
Raheem Sterling

Sterling krijgt ervan langs bij Studio Voetbal: 'Jezus, dit kan echt niet'

  • zo 1 maart, 22:29
  • 1 mrt. 22:29
  • 6
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Siem de Jong

Siem de Jong
Leeftijd: 37 jaar (28 jan. 1989)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2022/2023
De Graafschap
26
5
2021/2022
Heerenveen
27
0
2020/2021
Heerenveen
19
4
2020
Cincinnati
16
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
25
43
65
2
Feyenoord
25
20
48
3
Ajax
25
16
44
4
NEC
25
18
43
5
Twente
25
15
41

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws