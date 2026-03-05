en Daniel de Ridder worden technisch manager bij Ajax, zo meldt de club via de officiële kanalen. De oud-spelers van de Amsterdammers werden de afgelopen jaren intern opgeleid en draaien nu volledig mee. Technisch directeur Jordi Cruijff zou zich volgens De Telegraaf hard hebben gemaakt voor de promotie van het tweetal.

De Jong en De Ridder werden al ruim twee jaar opgeleid binnen Ajax, samen met Ricardo van Rhijn en Kelly Zeeman. Cruijff heeft nu besloten om het eerstgenoemde tweetal te promoveren tot technisch manager. Inmiddels draaien zij al volledig mee in die rol. Zeeman (media) en Van Rhijn (commercie) blijven ook actief bij Ajax.

Cruijff reageert verheugd op de aanstelling van De Jong en De Ridder. "Siem en Daniel kennen de voetbalwereld van binnenuit en hebben sinds hun komst ook de organisatorische kant van Ajax leren kennen", laat de technisch directeur weten. "Dat is een waardevolle combinatie voor de club en voor mij. Ze begrijpen wat er speelt op het veld én wat er nodig is daarbuiten. Ik ben blij dat ik met hen kan samenwerken en van hun kennis gebruik kan maken in de stappen die we met Ajax gaan zetten."

De Jong gaat de coördinatie van de scouting op zich nemen. Eerder versterkte Ajax zich, op verzoek van Cruijff, al met de Spaanse topscout Joel Lara. Hij richt zich vooral op spelers voor Ajax 1, Jong Ajax en Ajax Onder 19. Naast de scouting zal De Jong ook het aanspreekpunt worden voor ‘verschillende teams en voetbalinhoudelijke afdelingen’. De Ridder gaat zich met zijn juridische achtergrond bezighouden met het voorbereiden en afwikkelen van transfers en papierwerk. Beide oud-spelers zullen verder als klankbord voor Cruijff, de technische staf en de spelers fungeren.

Signaal van Cruijff

Dat Cruijff er nu voor kiest om De Jong, De Ridder, Zeeman en Van Rhijn vast te leggen, kan volgens De Telegraaf alleen maar als duidelijk signaal gezien worden. De afgelopen tijd bespraken veel media de zorgen om een ‘Spaanse invasie’ in Amsterdam, gezien het Spaanse netwerk van de technisch directeur. “Maar hij laat zien ook open te staan voor kennis en kunde dicht bij huis”, klinkt het.