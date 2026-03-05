Wilco van Schaik heeft bij Vandaag Inside gereageerd op de uitspraken die Dick Schreuder onlangs deed bij Omroep Gelderland. De trainer van NEC gaf aan ‘niet zoveel met Ajax’ te hebben. Volgens Van Schaik zijn die uitspraken uit zijn verband gerukt.

Schreuder werd de afgelopen maanden met regelmaat in verband gebracht met een stap naar de Nederlandse top, waarbij met name Ajax werd genoemd als optie voor de trainer. Johan Derksen wist onlangs te onthullen dat Schreuder een afkoopsom van tien miljoen euro in zijn contract heeft staan. Woensdagavond zat Van Schaik aan de bar bij VI en Wilfred Genee wilde graag van de algemeen directeur van de Nijmegenaren weten of dit bedrag klopt.

Artikel gaat verder onder video

“Ik heb dat ergens in een uitzending gehoord”, begint Van Schaik, doelend op de onthulling van Derksen van ruim een week eerder. “Of dat klopt of niet? Jij denkt dat ik nu over zijn contract ga praten?”, gaat de bestuurder verder. “Ik heb al tien miljoen gehoord, ik heb ook gehoord drie miljoen en twee spelers, ik heb al vier clubs gehoord. Als ik daar elke dag mee bezig moet zijn…” Van Schaik benadrukt dat het inmiddels elke dag over Schreuder gaat. “Die man wordt er zelf ook een beetje gek van. Dus we hopen ook dat het nu een beetje rustiger wordt en dat het weer over voetballen gaat.”

Genee haalt vervolgens de uitspraken aan die Schreuder onlangs deed in gesprek met Omroep Gelderland. “Ik heb niet zoveel met Ajax. Ik zit bij NEC, dus dit is helemaal niet relevant”, liet de oefenmeester weten toen hem werd gevraagd naar de mogelijke interesse van de Amsterdammers. “Wat moet hij ook bij zo'n middenmoter, als hij bij NEC zit?”, reageert Derksen gekscherend op de vraag van zijn collega.

Van Schaik besluit om wel serieus op de vraag van Genee te reageren. “Volgens mij is dat een beetje uit zijn verband gerukt. Meer dat hij zoiets had van: joh, ik ben dat gezeik een beetje zat.” De presentator vraagt zich af waarom Schreuder dan ‘Ik heb niks met Ajax’ zei als hij het zo bedoelde als Van Schaik zegt. “Hij heeft het niet zelf opgeschreven”, countert de algemeen directeur. Genee: “Je hebt ook zelf in de media gewerkt, dan moet je niet opeens de media de schuld gaan geven.” Daarop reageert Van Schaik weer door te stellen dat hij dat ‘niet zou durven’.