Ziyech laat zich zien bij Wydad met wereldgoal

heeft woensdagavond op prachtige wijze zijn tweede goal gemaakt voor Wydad Casablanca. De 32-jarige linkspoot schoot de bal van grote afstand in de kruising in het thuisduel met FAR Rabat. Ziyech kon daarmee echter geen nederlaag van Wydad voorkomen.

Wydad was tot woensdag nog ongeslagen in de Marokkaanse competitie, maar zag daar tegen FAR Rabat verandering in komen. De bezoekers stonden voor het duel op de vierde plaats, terwijl de club uit Casablanca de tweede plek bezetten. Na zo’n twintig minuten spelen kwam FAR op voorsprong. Een lage voorzet van Youssef El Fahli werd door Walid Sabbar in eigen doel gewerkt.

Artikel gaat verder onder video

Vervolgens was het Ziyech die de score na bijna een half uur spelen weer in evenwicht bracht. De voormalig speler van Ajax kreeg de bal op de rechterflank en passeerde zijn tegenstander met een goede lichaamsschijnbeweging. Van grote afstand besloot hij verwoestend uit te halen en verdween de bal in de korte kruising voor de gelijkmaker.

Ziyech is de laatste wedstrijden goed op dreef voor Wydad. In de vorige wedstrijd wist de Marokkaan een strafschop te benutten tegen RS Berkane (1-0 winst), terwijl hij in het duel daarvoor een assist wist te leveren. Daardoor staat de teller na drie competitiewedstrijden op twee goals en een assist. Wydad hield uiteindelijk geen punten over aan het duel met FAR Rabat: El Fahli zorgde er na ruim een uur spelen voor dat de bezoekers er met de drie punten vandoor gingen. Even daarvoor had Ziyech zich laten wisselen, omdat hij niet verder kon door een blessure.