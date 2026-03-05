zorgt voor verbazing van de analisten van ESPN met een opvallende actie in de slotfase van de halve finale van de KNVB Beker. De doelman van AZ kwam - op het oog onnodig - ver uit zijn doel om een lange bal onschadelijk te maken, maar botste daarbij vol op ploeggenoot .

AZ nam in de halve eindstrijd vlak na rust een 2-0 voorsprong, doordat tegenstander Telstar ongelukkigerwijs tot twee keer toe de bal in eigen doel werkte. Invaller Kay Tejan bracht de spanning een kwartier voor tijd, koud in het veld, weer terug door met wat geluk de 2-1 op het bord te zetten. Telstar zette daarop een slotoffensief in waarbij de ene na de andere bal richting de zestien werd geslingerd, in de hoop dat daar iets uit zou komen.

Artikel gaat verder onder video

Zo'n vijf minuten voor het verstrijken van de officiële speeltijd kwam Owusu-Oduro zijn strafschopgebied uit om zo'n lange bal weg te werken. De doelman botste direct daarna vol op zijn eigen verdediger Goes, die meer oog had voor de Telstar-speler in zijn rug en daarom de knie van zijn keeper vól op het borstbeen kreeg. Hoewel dat op het oog bijzonder veel pijn deed, kon Goes na een korte behandeling wel terugkeren en hielp hij zijn ploeggenoten om de voorsprong in de resterende minuten over de streep te trekken.

"Dat zag er wel gevaarlijk uit, ja", zegt Karim El Ahmadi als de actie van Owusu-Oduro in de nabeschouwing ter sprake komt. "Op z'n minst hoop ik dat hij wel geroepen heeft, zodat Goes in ieder geval de kans had om weg te stappen", vult Kenneth Perez aan. "Kijk: in eerste instantie vind ik dat de keeper helemáál niet hoeft te komen", vervolgt de Deen. "Wouter Goes heeft het onder controle, als hij op zijn plek blijft daar... Ik ga misschien te ver in op het voetballen, in plaats van de blessure. Maar ik bedoel meer: blijf dan staan als keeper, dan kopt Goes hem wel terug. Het was een en al paniek bij AZ, in die fase", besluit Perez.