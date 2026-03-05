Live voetbal

Kees Smit geeft eerlijk toe: 'NEC speelt beter voetbal dan AZ'

Kees Smit en NEC
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
5 maart 2026, 07:25   Bijgewerkt: 07:38

AZ heeft de bekerfinale bereikt, maar zal waarschijnlijk niet als favoriet aan de wedstrijd beginnen. Dat geeft AZ-middenvelder Kees Smit na afloop van de gewonnen wedstrijd tegen Telstar (2-1) eerlijk toe in gesprek met verslaggever Sander Kamphof van FCUpdate.

De Alkmaarders wisten woensdagavond met pijn en moeite de finale van de KNVB Beker te halen. AZ speelde, net als tegenstander Telstar, een matige wedstrijd. Uiteindelijk zorgden twee eigen doelpunten van de ploeg uit Velsen-Zuid ervoor dat Alkmaar Zaanstreek er met de winst vandoor ging. Het betekent dat AZ de kans krijgt om revanche te nemen na de verloren bekerfinale van vorig jaar tegen Go Ahead Eagles.

Artikel gaat verder onder video

"Dit voelt heel erg als een revanche. We waren dichtbij met de halve finale, dus dan wil je hem graag winnen en dat is gelukt", zegt een opgeluchte Smit tegenover FCUpdate. In de finale zal hij met zijn ploeg NEC treffen, dat dinsdagavond PSV wist te verrassen met een 3-2 overwinning. Smit is op zijn hoede voor de Nijmegenaren, nadat AZ eerder dit seizoen al twee keer verloor van de ploeg van Dick Schreuder.

"Ik denk dat NEC beter voetbal speelt dan ons, dus misschien zijn zij wel de favoriet. Ik denk wel dat wij van ze kunnen winnen, dus daar gaan we ook zeker voor", besluit hij.

➡️ Meer nieuws over AZ - Telstar

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Iván Márquez NEC Fortuna Sittard

Ronald Waterreus kwaad om juichen van Fortuna Sittard-speler Iván Márquez

  • za 28 februari, 22:33
  • 28 feb. 22:33
  • 6
Danny Bakker na AZ-Telstar

Telstar wijst naar Manschot: 'Hadden hem de hele wedstrijd niet mee'

  • Gisteren, 22:22
  • Gisteren, 22:22
  • 1
AZ - Telstar

Teruglezen: zo bereikte AZ ten koste van Telstar de finale van de KNVB Beker

  • Gisteren, 22:03
  • Gisteren, 22:03
  • 1
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

AZ - Telstar

AZ
2 - 1
Telstar
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: TOTO KNVB-Beker
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Kees Smit

Kees Smit
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 20 jaar (20 jan. 2006)
Positie: AM, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
20
3
2024/2025
AZ
20
0
2024/2025
Jong AZ
13
8
2023/2024
AZ
1
0

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws