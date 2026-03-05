AZ heeft de bekerfinale bereikt, maar zal waarschijnlijk niet als favoriet aan de wedstrijd beginnen. Dat geeft AZ-middenvelder na afloop van de gewonnen wedstrijd tegen Telstar (2-1) eerlijk toe in gesprek met verslaggever Sander Kamphof van FCUpdate.

De Alkmaarders wisten woensdagavond met pijn en moeite de finale van de KNVB Beker te halen. AZ speelde, net als tegenstander Telstar, een matige wedstrijd. Uiteindelijk zorgden twee eigen doelpunten van de ploeg uit Velsen-Zuid ervoor dat Alkmaar Zaanstreek er met de winst vandoor ging. Het betekent dat AZ de kans krijgt om revanche te nemen na de verloren bekerfinale van vorig jaar tegen Go Ahead Eagles.

Artikel gaat verder onder video

"Dit voelt heel erg als een revanche. We waren dichtbij met de halve finale, dus dan wil je hem graag winnen en dat is gelukt", zegt een opgeluchte Smit tegenover FCUpdate. In de finale zal hij met zijn ploeg NEC treffen, dat dinsdagavond PSV wist te verrassen met een 3-2 overwinning. Smit is op zijn hoede voor de Nijmegenaren, nadat AZ eerder dit seizoen al twee keer verloor van de ploeg van Dick Schreuder.

"Ik denk dat NEC beter voetbal speelt dan ons, dus misschien zijn zij wel de favoriet. Ik denk wel dat wij van ze kunnen winnen, dus daar gaan we ook zeker voor", besluit hij.