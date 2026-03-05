Live voetbal

'Ramiz Zerrouki krijgt nieuwe kans bij Feyenoord'

Ramiz Zerrouki Feyenoord
Foto: © Imago/realtimes
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
5 maart 2026, 07:55

René Wagelaar denkt dat Ramiz Zerrouki volgend seizoen een nieuwe kans krijgt bij Feyenoord, zo vertelt de voormalig zaakwaarnemer aan VoetbalTijd. De middenvelder maakte de afgelopen jaren weinig indruk in Rotterdam-Zuid, maar bloeit volledig op tijdens zijn huurperiode bij FC Twente.

Feyenoord nam Zerrouki in de zomer van 2023 voor ongeveer zeven miljoen euro over van de Tukkers. Dat huwelijk pakte dramatisch uit: Zerrouki maakte weinig indruk en kreeg te maken met forse kritiek vanuit de achterban. Ook zijn verstandhouding met trainer Robin van Persie riep de nodige vraagtekens op.

'Zerrouki krijgt nieuwe kans bij Feyenoord'

Presentator Stéfan Leusink vroeg zich na het duel tussen FC Twente en Feyenoord (2-0) af wie de beste Feyenoorder op het veld was. Het antwoord? Zerrouki. “Als je het zo bekijkt, was hij inderdaad de beste Feyenoord-speler op het veld. Al was hij tegen Feyenoord niet eens op zijn best, tegen FC Groningen vond ik hem veel beter”, aldus Wagelaar.

Vervolgens kwam de toekomst van Zerrouki ter sprake. De middenvelder speelt momenteel op huurbasis bij Twente, waardoor hij aankomende zomer weer terugkeert bij Feyenoord. In Rotterdam leek zijn rol juist volledig uitgespeeld. “Ik denk dat Feyenoord Zerrouki een nieuwe kans gaat geven”, stelt de oud-zaakwaarnemer.

“Óf: omdat hij een Algerijns international is, verkopen ze hem voor een bak geld na het WK. Dat kan ook nog”, voegt hij toe. “Maar FC Twente kan hem in ieder geval niet betalen. Feyenoord laat zijn vraagprijs van zeven miljoen euro niet zakken naar twee miljoen euro”, besluit Wagelaar.

Twente - Feyenoord

FC Twente
2 - 0
Feyenoord
Gespeeld op 1 mrt. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Ramiz Zerrouki

Ramiz Zerrouki
FC Twente
Team: Twente
Leeftijd: 27 jaar (26 mei 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Twente
23
2
2024/2025
Feyenoord
22
1
2023/2024
Feyenoord
26
0
2022/2023
Twente
36
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
25
43
65
2
Feyenoord
25
20
48
3
Ajax
25
16
44
4
NEC
25
18
43
5
Twente
25
15
41

Complete Stand

