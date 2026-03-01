Ramiz Zerrouki geniet: 'Je ziet dat het bij Feyenoord knakt'

heeft met volle teugen genoten van de overwinning die hij met FC Twente boekte op Feyenoord (2-0). De middenvelder, die door de Tukkers wordt gehuurd van de club uit Rotterdam, zag zijn ploeg domineren.

"Ik ben heel erg blij met een goede overwinning in eigen huis", begint Zerrouki na afloop in gesprek met ESPN-verslaggever Vincent Schildkamp. "Het publiek was geweldig, meer wil je niet op zo’n middag. Er is in aanloop naar deze week veel gesproken over hoe ik hiernaar kijk. Voor mij is het eerlijk gezegd een wedstrijd zoals elke week, want ik wil altijd goed spelen en winnen. Zo heb ik deze wedstrijd ook benaderd, al voelde het in het veld toch wel iets specialer dan normaal."

Feyenoord knakt

De Algerijnse middenvelder zag FC Twente al snel in de wedstrijd groeien. "We beginnen met de juiste energie en krijgen het publiek erachter. We winnen de duels en je ziet dat we goed gaan voetballen. Dan valt die goal en zie je dat het bij Feyenoord knakt. Wij werden steeds beter en kwamen in de tweede helft geen enkel moment in de problemen."

FC Twente kan nóg beter

Ondanks de duidelijke overhand vond Zerrouki dat FC Twente bij vlagen nog niet eens zo goed speelde. "Op de momenten dat we er goed onderuit speelden, waren we soms slordig. Soms moet je over dat dode punt heen en dan helpt een goal mee. Je ziet dat wij domineren en dik verdiend winnen. Als we het nog beter uitspelen, kunnen we de score zelfs verder uitbreiden."