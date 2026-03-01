Maher Carrizo debuteerde zondagmiddag tegen PEC Zwolle in het shirt van Ajax en houdt het thuisfront in Argentinië op de hoogte van zijn voortgang. Na de wedstrijd publiceerde Carrizo een compilatie van zijn balcontacten op Instagram. Die valt niet bij iedereen in goede aarde.

Carrizo viel in de 89ste minuut in voor Ocscar Gloukh. Inclusief de blessuretijd kwam hij vijf minuten in actie. Na de teleurstellend verlopen wedstrijd (0-0) tweette een fan van Ajax: "Alle spelers in de bus nog even een misplaatste compilatie van je balcontacten posten op social media en door naar de volgende teleurstelling."

Carrizo deed dat ook daadwerkelijk. Op Instagram is een video te zien van zijn balcontacten. "Ahhhh hou op met me 😭", schrijft een Ajax-fan daarover op X. "Dat je überhaupt een compilatie van een invalbeurt van drie minuten post is al raar. Laat staan na een belachelijke wedstrijd van het team. Maar iedereen denkt in individuen tegenwoordig.”

Toch zijn niet alle supporters van Ajax het daarmee eens. Sommige fans nemen het op voor Carrizo en wijzen erop dat hij trots is op zijn debuut bij Ajax. “Ja, snap ik, maar dat kan je op een andere manier uiten dan zo’n video”, antwoordt de fan die de beelden deelde daarop.