Instagram-video van Maher Carrizo valt niet bij alle Ajax-fans goed

Ajax-speler Maher Carrizo
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
1 maart 2026, 19:18

Maher Carrizo debuteerde zondagmiddag tegen PEC Zwolle in het shirt van Ajax en houdt het thuisfront in Argentinië op de hoogte van zijn voortgang. Na de wedstrijd publiceerde Carrizo een compilatie van zijn balcontacten op Instagram. Die valt niet bij iedereen in goede aarde.

Carrizo viel in de 89ste minuut in voor Ocscar Gloukh. Inclusief de blessuretijd kwam hij vijf minuten in actie. Na de teleurstellend verlopen wedstrijd (0-0) tweette een fan van Ajax: "Alle spelers in de bus nog even een misplaatste compilatie van je balcontacten posten op social media en door naar de volgende teleurstelling."

Carrizo deed dat ook daadwerkelijk. Op Instagram is een video te zien van zijn balcontacten. "Ahhhh hou op met me 😭", schrijft een Ajax-fan daarover op X. "Dat je überhaupt een compilatie van een invalbeurt van drie minuten post is al raar. Laat staan na een belachelijke wedstrijd van het team. Maar iedereen denkt in individuen tegenwoordig.”

Toch zijn niet alle supporters van Ajax het daarmee eens. Sommige fans nemen het op voor Carrizo en wijzen erop dat hij trots is op zijn debuut bij Ajax. “Ja, snap ik, maar dat kan je op een andere manier uiten dan zo’n video”, antwoordt de fan die de beelden deelde daarop.

PEC - Ajax

PEC Zwolle
0 - 0
Ajax
Vandaag gespeeld om 12:15
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
25
43
65
2
Feyenoord
25
20
48
3
Ajax
25
16
44
4
NEC
25
18
43
5
Twente
25
15
41

