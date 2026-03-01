is niet te spreken over de Derbystar-wedstrijdbal waarmee dit seizoen in de Eredivisie wordt gespeeld. Volgens de aanvaller van Ajax is de bal moeilijk te controleren en daar heeft hij last van.

Dat gaf de buitenspeler na afloop van het gelijkspel op bezoek bij PEC Zwolle (0-0) aan in gesprek met ESPN. "De bal is dit seizoen extreem licht en in combinatie met dit veld stuitert hij alle kanten op", legt Berghuis uit tegenover ESPN-verslaggever Teun de Boer. "Je zag twee ploegen die daar moeite mee hadden."

Naast de omstandigheden baalde Berghuis ook van het optreden van Ajax in Zwolle. Over de gehele wedstrijd gezien was het een zeer pover optreden van de nummer drie van de Eredivisie. "We kwamen er niet goed onderuit en het was gewoon niet voldoende. Als Ajax moet je hier winnen. Op basis van wat we hebben laten zien, heb je daar eigenlijk geen recht op."

Dubbel gevoel

Toch stond Berghuis de media in de mixed zone met een dubbel gevoel te woord, aangezien hij na lang blessureleed eindelijk weer minuten kon maken. "Persoonlijk ben ik blij dat ik weer minuten kan maken en me goed voel. Ik heb weinig last gehad, zeker na zo'n lange periode aan de kant."