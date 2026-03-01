Live voetbal 5

Steven Berghuis uit kritiek op wedstrijdbal van de Eredivisie

Ajax-speler Steven Berghuis
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
1 maart 2026, 15:45   Bijgewerkt: 15:53

Steven Berghuis is niet te spreken over de Derbystar-wedstrijdbal waarmee dit seizoen in de Eredivisie wordt gespeeld. Volgens de aanvaller van Ajax is de bal moeilijk te controleren en daar heeft hij last van.

Dat gaf de buitenspeler na afloop van het gelijkspel op bezoek bij PEC Zwolle (0-0) aan in gesprek met ESPN. "De bal is dit seizoen extreem licht en in combinatie met dit veld stuitert hij alle kanten op", legt Berghuis uit tegenover ESPN-verslaggever Teun de Boer. "Je zag twee ploegen die daar moeite mee hadden."

Artikel gaat verder onder video

Naast de omstandigheden baalde Berghuis ook van het optreden van Ajax in Zwolle. Over de gehele wedstrijd gezien was het een zeer pover optreden van de nummer drie van de Eredivisie. "We kwamen er niet goed onderuit en het was gewoon niet voldoende. Als Ajax moet je hier winnen. Op basis van wat we hebben laten zien, heb je daar eigenlijk geen recht op."

Dubbel gevoel

Toch stond Berghuis de media in de mixed zone met een dubbel gevoel te woord, aangezien hij na lang blessureleed eindelijk weer minuten kon maken. "Persoonlijk ben ik blij dat ik weer minuten kan maken en me goed voel. Ik heb weinig last gehad, zeker na zo'n lange periode aan de kant."

➡️ Meer nieuws over PEC Zwolle - Ajax

Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

BartVanderVeen24
796 Reacties
1.251 Dagen lid
3.797 Likes
BartVanderVeen24
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ze zoeken bij Ajax altijd naar een slap excuus, triest gewoon. Wees gewoon een vent Steven

Veluwe
91 Reacties
130 Dagen lid
125 Likes
Veluwe
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Gebrek aan wedstrijdritme? Deze bal wordt al 2 jaar gebruikt ;)

Noxin
59 Reacties
1.251 Dagen lid
158 Likes
Noxin
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ja hoor Steven, het lag aan de bal.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

BartVanderVeen24
796 Reacties
1.251 Dagen lid
3.797 Likes
BartVanderVeen24
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ze zoeken bij Ajax altijd naar een slap excuus, triest gewoon. Wees gewoon een vent Steven

Veluwe
91 Reacties
130 Dagen lid
125 Likes
Veluwe
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Gebrek aan wedstrijdritme? Deze bal wordt al 2 jaar gebruikt ;)

Noxin
59 Reacties
1.251 Dagen lid
158 Likes
Noxin
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ja hoor Steven, het lag aan de bal.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

PEC - Ajax

PEC Zwolle
0 - 0
Ajax
Vandaag gespeeld om 12:15
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Steven Berghuis

Steven Berghuis
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 34 jaar (19 dec. 1991)
Positie: A (R), M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
9
1
2024/2025
Ajax
26
2
2023/2024
Ajax
20
5
2022/2023
Ajax
29
9

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
25
43
65
2
Feyenoord
24
22
48
3
Ajax
25
16
44
4
NEC
25
18
43
5
AZ
24
4
39

Complete Stand

