Stije Resink loopt knieblessure op en verlaat per brancard het veld

Stije Resink
Foto: © ESPN
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
1 maart 2026, 16:07

Een dramatisch moment voor Stije Resink en FC Groningen. De aanvoerder van de Trots van het Noorden werd zondagmiddag met een brancard van het veld gedragen, nadat hij een zware blessure opliep in het duel tegen FC Volendam.

In de 47ste minuut van de wedstrijd ging Resink naar de grond, nadat hij goed wegdraaide bij FC Volendam-aanvaller Robert Mühren. Resink greep direct naar zijn knie, en omstanders zagen meteen dat het er niet goed uitzag. "Dit is niet goed, die knie van Resink", zei commentator Leo Oldenburger bij het zien van de beelden.

"Hij krijgt een tikje van Mühren, maar bij het wegdraaien lijkt hij zich volledig te verdraaien", vervolgde de commentator. De middenvelder van FC Groningen werd na een uitgebreide behandeling op het veld per brancard naar de zijkant gedragen.

Onderzoeken zullen de ernst van de blessure van Resink moeten bepalen, maar op het eerste oog zag het er dramatisch uit voor de sterkhouder van de Trots van het Noorden.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.773 Reacties
1.252 Dagen lid
19.495 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Pff gun je niemand, hopelijk valt het achteraf mee.

Timo987
55 Reacties
104 Dagen lid
90 Likes
Timo987
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Verschrikkelijk, sterkte

Volendam - Groningen

FC Volendam
3 - 2
FC Groningen
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Stije Resink

Stije Resink
FC Groningen
Team: Groningen
Leeftijd: 22 jaar (28 mei 2003)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Groningen
23
4
2024/2025
Almere
3
0
2023/2024
Almere II
1
0
2023/2024
Almere
32
1

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
9
Fortuna
25
-6
32
10
Utrecht
24
5
31
11
Groningen
24
-1
31
12
PEC
25
-16
28
13
Go Ahead
24
-2
26

