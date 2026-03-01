Een dramatisch moment voor en FC Groningen. De aanvoerder van de Trots van het Noorden werd zondagmiddag met een brancard van het veld gedragen, nadat hij een zware blessure opliep in het duel tegen FC Volendam.

In de 47ste minuut van de wedstrijd ging Resink naar de grond, nadat hij goed wegdraaide bij FC Volendam-aanvaller Robert Mühren. Resink greep direct naar zijn knie, en omstanders zagen meteen dat het er niet goed uitzag. "Dit is niet goed, die knie van Resink", zei commentator Leo Oldenburger bij het zien van de beelden.

"Hij krijgt een tikje van Mühren, maar bij het wegdraaien lijkt hij zich volledig te verdraaien", vervolgde de commentator. De middenvelder van FC Groningen werd na een uitgebreide behandeling op het veld per brancard naar de zijkant gedragen.

Onderzoeken zullen de ernst van de blessure van Resink moeten bepalen, maar op het eerste oog zag het er dramatisch uit voor de sterkhouder van de Trots van het Noorden.